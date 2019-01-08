Оправдываемость прогнозов погоды в 2018 году в Беларуси была выше 95%

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оправдываемость прогнозов погоды на период 1-3 суток в Беларуси в 2018 году была выше 95%, сообщил сегодня журналистам начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году процент оправдываемости был не хуже, чем в предыдущие два года. В среднем оправдываемость прогнозов была выше 95% на период 1-3 суток", - рассказал Александр Беганский.

Как пояснили представители Белгидромета, качество прогнозов во многом зависит от объема информации, на основе анализа которой составляется прогноз. Поэтому важно расширять сеть станций, получать дополнительную информацию со спутников.

Сейчас метеорологическая сеть состоит из 51 пункта наблюдений. К 2020 году сеть метеостанций расширится до 60. В конце декабря в Минске открыта новая метеостанция, которая позволяет проводить зондирование не только приземного, но и верхних слоев атмосферы. Это позволяет получить больше информации по распределению температуры, направлению скорости ветра, влажностным характеристикам. "Чем больше объем исходных данных, тем выше вероятность более точного прогноза", - отметил Александр Беганский.-0-