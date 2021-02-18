Определен победитель конкурса на лучший сайт учреждений образования

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сайт Университета гражданской защиты МЧС признан абсолютным победителем и обладателем гран-при конкурса "Лучший сайт учреждений образования". Сегодня в рамках 19-й специализированной выставки образовательных услуг "Образование и карьера 2021" прошло награждение победителей и призеров конкурса. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

На конкурс подали свои заявки 223 участника со всей Беларуси. Лучшие сайты оргкомитет определял в семи номинациях. Победителями и призерами конкурса стали 29 сайтов учреждений образования.

Дистанционный конкурс проводился Минским городским институтом развития образования совместно с выставочным предприятием "Экспофорум" под руководством комитета по образованию Мингорисполкома с целью совершенствования информационного сегмента международного образовательного интернет-пространства, повышения имиджа и престижа официальных сайтов учреждений.

Впервые организованный и проведенный в 2015 году он сразу стал серьезным стимулом к развитию образовательного интернет-пространства не только столицы, но и Беларуси.-0-