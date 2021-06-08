Определен порядок функционирования национальной почтовой электросистемы

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утверждено положение о порядке функционирования национальной почтовой электронной системы. Соответствующее постановление Совета Министров подписано 4 июня 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства связи и информатизации.

Как пояснили в ведомстве, принятие этого документа обусловлено необходимостью реализации норм закона от 15 декабря 2003 года №258-З "О почтовой связи" в части определения порядка функционирования национальной почтовой электронной системы (НПЭС), в том числе порядка приема, обработки, хранения, доставки (вручения) в электронной форме почтовых отправлений (простых или заказных), извещений на почтовые отправления, уведомлений о получении почтовых отправлений, передачи иных сообщений, связанных с приемом, обработкой, хранением, доставкой (вручением) почтовых отправлений, представления подтверждения об их приеме и доставке (вручении), а также авторизации пользователей услуг почтовой связи в НПЭС.

НПЭС позволяет пересылать почтовые отправления в электронной форме с сохранением юридической значимости факта отправки и вручения отправления (проставление электронного почтового штемпеля для подтверждения факта пересылки почтового отправления в электронной форме в определенную дату и время), повысить качество обслуживания пользователей (оказание услуг почтовой связи в online-режиме вне зависимости от географического местонахождения пользователя, сокращение сроков пересылки почтовых отправлений и другое).

"НПЭС оптимизирует бизнес-процессы оказания почтовых услуг в соответствии с международной передовой практикой и изменяющимися потребностями пользователей (дистанционная доступность услуг в режиме 24/7 с сохранением тайны почтовой переписки) и позволяет обеспечить государственные гарантии доступности и качества универсальных услуг почтовой связи путем организации работы почтовой сети в режиме, удобном для пользователей услуг", - отметили в Минсвязи.

Электронные почтовые системы по пересылке почтовых отправлений в электронной форме существуют и в ряде других стран: России, Казахстане, Эстонии, Франции, Австралии, Дании, Норвегии, Швеции, Италии, Хорватии, Германии и других.-0-