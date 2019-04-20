Определен порядок нахождения в аэропортах и на вокзалах иностранцев, не пропущенных через госграницу

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен порядок нахождения в международных пунктах пропуска иностранных граждан и лиц без гражданства, не пропущенных через госграницу Беларуси. Это предусмотрено постановлением Минтранса, Госпогранкомитета и МВД от 1 апреля 2019 года №22/11/90, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ утверждает инструкцию, в соответствии с которой не пропущенные через госграницу иностранцы должны находиться в специально определенных местах (помещениях) в пунктах пропуска, расположенных в пределах территорий (акваторий) железнодорожных вокзалов (станций), речных портов, аэропортов, открытых для международных сообщений (международных полетов).

Лицам, которым не разрешено было пересечь границу, нужно находиться в специально определенных местах, соблюдать режим в пункте пропуска, передвигаться по его территории в сопровождении должностных лиц территориальных органов пограничной службы, в аэропортах, открытых для международных полетов, - с разрешения соответствующих должностных лиц аэропорта.

При принятии решения о непропуске иностранца в пунктах пропуска должностные лица в устной форме информируют уполномоченное должностное лицо организации о выявлении иностранца, который подлежит возврату в государство, из которого он прибыл.

Если возможность отправки иностранца ближайшим транспортным средством из Беларуси отсутствует, его препровождают в специально определенное место и организуют комплекс мероприятий, исключающих возможность бесконтрольного убывания.

Представитель перевозчика должен информировать уполномоченное должностное лицо территориального органа пограничной службы и должностных лиц аэропорта о предполагаемой дате убытия иностранца, рейсе и маршруте его следования.-0-