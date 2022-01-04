Определен порядок возмещения средств физлицам, участвовавшим в финансировании реконструкции электросетей

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило положение о порядке частичного возмещения средств физическим лицам, участвовавшим в финансировании реконструкции распределительных электрических сетей энергоснабжающих организаций в индивидуальной жилой застройке при подключении новых потребителей электроэнергии. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 декабря 2021 года №796, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Действие положения не распространяется на отношения по реконструкции потребителями электроустановок, подключение которых к электрическим сетям не приводит к росту нагрузки, а также на отношения по строительству новых участков электросетей, присоединяемых к реконструированным с привлечением средств физлиц.

Положением определено, что частичное возмещение средств производится новыми потребителями электрической энергии по решениям райисполкомов, горисполкомов, местных администраций районов в Минске. Размер такого возмещения рассчитывается энергоснабжающими организациями по запросу местных исполнительных и распорядительных органов. Такой запрос направляют при обращении новых потребителей за осуществлением административных процедур по выдаче разрешительной документации на возведение одноквартирного, блокированного жилого дома или нежилых капитальных построек на придомовой территории на предоставленном земельном участке, решения о разрешении на реконструкцию жилых и нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, нежилых капитальных построек на придомовой территории, а также капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений пятого класса сложности.

Частичное возмещение средств производится новыми потребителями электрической энергии путем перечисления рассчитанной суммы возмещаемых средств на текущие (расчетные) банковские счета потребительских кооперативов, а при их отсутствии - физических лиц, принимавших участие в финансировании реконструкции электрических сетей, либо иным не противоречащим законодательству способом.

Постановлением также утверждено положение о порядке организации проектирования и реконструкции распределительных электрических сетей.

Документ вступает в силу с 8 января 2022 года.-0-