18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен порядок возмещения затрат на организацию эвакуационных рейсов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №240, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу, эвакуация граждан Беларуси, предусмотренная указом от 16 апреля 2020 года №128, проводится на основании договора перевозки (электронного билета) - по предварительной оплате, уведомления о размере подлежащих возмещению бюджетных средств, затраченных на выполнение эвакуационного рейса, - без предварительной оплаты. Уведомление будет размещаться на официальном сайте "Белавиа" и должно содержать в том числе условия перевозки, ее дату и номер рейса, размер и условия оплаты за перевозку.

Заполнение формы уведомления в электронном виде является подтверждением согласия с его условиями. Фактами оказания услуги по перевозке являются прибытие гражданина Беларуси на рейс и его доставка в место назначения. МИД совместно с Минтрансом наделяются полномочиями по оперативному внесению в Совет Министров согласованных предложений об эвакуации белорусских граждан из иностранных государств с особо напряженной эвакуационной обстановкой.

Кроме того, постановление утверждает положение о порядке определения размера подлежащих возмещению бюджетных средств, затраченных на выполнение эвакуационных рейсов. В нем определен порядок взаимодействия госорганов и "Белавиа" по расчету оплаты расходов (включая авансовые платежи), связанных с организацией эвакуационных рейсов за счет средств республиканского бюджета.

В соответствии с нормами положения "Белавиа" обеспечивает возможность оформления на своем официальном сайте электронных билетов для граждан Беларуси, указанных в информации о рейсе: по предварительной оплате в размере суммы возмещения, без предварительной оплаты с заполнением формы уведомления, а также для лиц, не являющихся гражданами Беларуси, указанных в информации о рейсе, с предварительной оплатой в размере суммы возмещения.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.-0-