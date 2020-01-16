Определены даты бесплатных консультаций адвокатами

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) утверждены даты бесплатных консультаций малоимущих граждан. Такая информация размещена на сайте БРКА, сообщает БЕЛТА.

В этом году адвокаты проконсультируют 13 марта - по случаю Дня Конституции Беларуси, 8 мая - Дня Победы, 26 июня - Дня образования адвокатуры Беларуси, 1 октября - Дня пожилых людей и 4 декабря - Дня юриста.

Как правило, в эти дни бесплатно консультируют во всех адвокатских образованиях страны. Адвокаты разъясняют действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.-0-