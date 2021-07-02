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Общество
02 июля 2021, 20:09

Определены действия нотариуса при представлении интересов заявителя в организации по госрегистрации

Фото из архива
Фото из архива

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции определило порядок действий нотариуса при представлении интересов лица, обратившегося за совершением нотариального действия, в организации по государственной регистрации, сообщает БЕЛТА.

В Минюсте напомнили, что с 3 января граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, и представители юрлиц могут обратиться за удостоверением сделок с недвижимым имуществом к любому нотариусу страны по своему выбору вне зависимости от места расположения объекта недвижимости. При этом после нотариального удостоверения сделки с недвижимым имуществом не нужно обращаться в организацию по госрегистрации лично. Интересы обратившихся представляются на основании письменного заявления, если основанием для госрегистрации недвижимого имущества являются документы, удостоверенные нотариусом.

С 1 июля вступило в силу постановление Минюста №114 от 29 июня 2021 года "О представлении нотариусом интересов лиц (лица), обратившихся за совершением нотариального действия". Этим документом детально регламентирован порядок действий нотариуса при представлении интересов лиц в организации по государственной регистрации.

Как пояснили в Минюсте, при представлении интересов обратившихся за совершением нотариальных действий нотариус подготовит и подпишет заявление о госрегистрации, подаст его, а также необходимые документы в организацию по государственной регистрации, при необходимости получит свидетельство (удостоверение) о госрегистрации. Также нотариус праве обжаловать действия (бездействие) регистратора.

Документы, необходимые для регистрационных действий, нотариус может передать в виде электронных документов. "Именно такой формат в полной мере может обеспечить оперативность передачи документов, минимизацию технических ошибок, сокращение трудозатрат на подготовку документов, что в целом способствует реализации главной задачи нотариальной деятельности - обеспечению защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, а также государственных интересов", - отметили в Минюсте.

Постановлением в числе прочего установлен порядок подачи и подписания заявления нотариусу, если заявитель из-за физических недостатков, болезни, неграмотности не может прочитать текст заявления, либо не способен собственноручно подписать заявление, либо не владеет белорусским или русским языком. Также определен порядок принятия заявления от имени несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, гражданина, ограниченного судом в дееспособности.

Кроме того, постановлением №114 предусмотрена возможность получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации недвижимого имущества не только на бумажном носителе, но и в виде электронного документа.

Для повышения качества и оперативности этой услуги Белорусской нотариальной палатой и Национальным кадастровым агентством установлен порядок электронного взаимодействия. "Это позволит сократить срок оформления прав на недвижимое имущество и, безусловно, будет способствовать обеспечению правовой определенности в отношении объектов недвижимого имущества, стабильности и предсказуемости в сфере гражданского оборота", - добавили в Минюсте.-0-

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Теги
законодательство Министерство юстиции
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