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02 апреля 2020, 18:33

Определены финалисты конкурса детской журналистики БГУ

Фото БГУ
Фото БГУ

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены финалисты республиканского конкурса детской журналистики БГУ "Старт", сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"В финальный этап вышли 73 начинающих автора. В номинации "Лучшая публикация" в категории 8-11 лет оценивать ребят будет редакция "Зорьки". Среди 12-15-летних журналистов своих фаворитов назовет газета "Переходный возраст". "Знамя юности" определит призеров в группе 16-18 лет. Лучших фотографов и блогеров выберет газета "Звязда", а победителей в номинации "Лучший аудио-/видеосюжет" - Белтелерадиокомпания", - рассказали в пресс-службе.

Всего на конкурс было представлено более 150 индивидуальных и коллективных работ. Ребята присылали репортажи, интервью, публицистические эссе, фотоработы на темы: "Место, где я живу", "Заглядывая в будущее", "Чему нас учит история", "Интересная профессия", "Люди, меняющие мир к лучшему (герой нашего времени)". Главным условием участия являлась публикация в течение 2019 года материалов в СМИ, сетевых ресурсах и блогах. В частности, ребята стали внештатными журналистами газет "Знамя юности", "Зорька", "Переходный возраст", "ЛіМ", журналов "Вясёлка", "Бярозка", районных газет "Сцяг саветаў", "Асіповіцкі край", "Маладзечанская газета", "Светлы шлях", "Кліч Радзімы", "Да новых перамог", "Родны край".

Список победителей опубликуют 5 мая на сайте факультета журналистики БГУ.

Конкурс детской журналистики проводится в БГУ впервые и направлен на популяризацию среди талантливых детей профессии журналиста. Его организаторами выступают факультет журналистики БГУ, министерства информации и образования, управление идеологии, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Белорусский союз журналистов.-0-

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