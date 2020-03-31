Определены контрольные цифры приема в 2020 году в колледжи и лицеи некоторых вузов

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлены контрольные цифры приема в 2020 году в колледжи и лицеи некоторых вузов для получения начального, базового и среднего образования. Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 20 марта 2020 года №29, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала Беларуси.
Согласно документу, для получения среднего образования за счет средств республиканского бюджета в Белорусский национальный технический университет будут приняты 145 человек, Полесский государственный университет - 96, Белорусско-Российский университет - 120 человек.
Для получения среднего и начального образования в гимназии - колледже искусств имени И.О.Ахремчика будут набраны 48 и 24 человека соответственно.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-