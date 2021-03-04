Определены победители чемпионата Беларуси по пожарно-спасательному спорту

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На спортивной базе административно-тренировочного центра Гродненского областного управления МЧС прошел чемпионат Беларуси по пожарно-спасательному спорту в помещениях. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В первый день спортсмены соревновались в дисциплине "Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями". В итоге среди женщин 1 место у Ангелины Малинко (Минское областное УМЧС) - 16.73 сек., на 2-м расположилась Валерия Фурик (Минское областное УМЧС) - 17.15 сек., на 3-м - Оксана Боровская (Гродненское областное УМЧС) - 18.97 сек. Среди мужчин лидером стал Николай Васильченко (Минское городское УМЧС) - 15.36 сек., далее расположились Руслан Плявго (Минское областное УМЧС) -15.37 сек. и Никита Уколов (Могилевское областное УМЧС) - 29.54 сек.

Во второй день соревнований состоялось двоеборье. Ангелина Малинко установила рекорд Беларуси в данном виде программы. 2-е место у Ульяны Гутько (Брестское областное УМЧС), 3-е - у Виктории Исаковой (Витебское областное УМЧС). Среди мужчин лучшие результаты показали: 1 место - Никита Уколов, 2-е - Алексей Балакирев (Минское городское УМЧС), 3-е - Никита Черепко (Могилевское областное УМЧС).

В третий день соревнований проходил заключительный вид - "Подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни". Среди мужчин лидером стал Никита Уколов - 13,33 сек. Антон Тарасевич (Минское городское УМЧС) на 2-м месте с результатом 13,65 сек., Евгений Рабцевич (Гродненское областное УМЧС) - на 3-м. Его результат - 13,88 сек. Среди женщин в этой дисциплине победителем стала Ирина Зинович (Минское областное УМЧС) - 7,34 сек., на 2-м месте Александра Пошвенчук (Брестское областное УМЧС) - 7,43 сек., 3-е место у Ангелины Малинко - 7,66 сек.

В общекомандном зачете на 1-м месте Минское городское управление МЧС, на 2-м - Минское областное, на 3-м - Гродненское областное управление МЧС.

Чемпионат Беларуси по пожарно-спасательному спорту проходил в Гродно с 2 по 4 марта. За звание лучших боролись девять команд, представляющих областные и Минское городское управления МЧС, две команды Университета гражданской защиты.-0-