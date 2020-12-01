Определены победители фестиваля-конкурса "Огонек приглашает друзей!"

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация подвела итоги І Республиканского фестиваля-конкурса "Огонек приглашает друзей!", сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта, руководитель научно-методического центра Центрального совета БРПО Александра Мазура.

"В финале приняли участие более 370 октябрят и пионеров со всей страны. В связи с эпидситуацией финал прошел в видеоформате", - рассказала Александра Мазура.

По ее словам, акцент фестиваля был сделан на белорусский национальный колорит. "На костюмах участников были вышиты национальные орнаменты, а в выступлениях ребята использовали музыкальные композиции белорусских исполнительней. Все выступления финалистов поразили жюри своей сложностью и необычностью", - отметила координатор проекта.

Фото БРПО

По итогам смотра-конкурса команд поддержки в возрастной категории "Звездочки" (7-10 лет) І место у команды "Ю-кидс" средней школы №8 Светлогорска. На IІ месте расположилась команда "Либерти" Сморгонского районного центра творчества детей и молодежи, на ІІІ месте - Dance city Центра дополнительного образования детей и молодежи "Виктория" Минска.

В возрастной категории "Искорки" (11-14 лет) І места удостоена команда Dance city Центра дополнительного образования детей и молодежи "Виктория" города Минска, ІІ место - у команды BY средней школы №3 города Житковичи, ІІІ - у "Фиджим" гимназии №5 Гродно.

По итогам смотра-конкурса "Плац-концерт" І место заняла команда "Ритм" гимназии №43 Минска, ІІ - "Каскад" Малоритской районной гимназии, ІІІ - "Волат" средней школы №3 им.В.М.Усова города Гродно.

В смотре-конкурсе "Флаг-шоу" І место у команды "Актив" Дворца детского творчества города Барановичи. На ІІ месте расположилась команда "Талисман" средней школы №14 Молодечно, на ІІІ - Dance city Центра дополнительного образования детей и молодежи "Виктория" Минска.

Победители и призеры фестиваля-конкурса будут награждены подарками и дипломами организаторов.

Фестиваль-конкурс "Огонек приглашает друзей" - это масштабный проект Белорусской республиканской пионерской организации, направленный на гражданско-патриотическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни, физическое развитие подрастающего поколения.-0-