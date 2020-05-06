Определены победители конкурса детской журналистики БГУ

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей республиканского фестиваля-конкурса детской журналистики "Старт" назвали в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В числе победителей - второклассник средней школы №3 Вилейки Лев Коркотко за публикации в газете "Зорька", десятиклассница Минского государственного областного лицея Анастасия Провальская за серию интервью в журнале "Бярозка", представительница Молодечненского центра детей и молодежи "Маладик" Ирина Слижевская за серию материалов в газете "Переходный возраст". Также специальным призом от газеты "Зорька" награждена самая юная конкурсантка - семилетняя Вера Шалай. Обладателями дипломов I, II и III степени стали 70 финалистов.

Всего было оценено более 150 индивидуальных и коллективных работ. Конкурсанты присылали репортажи, интервью, публицистические эссе, фотоработы на темы "Место, где я живу", "Заглядывая в будущее", "Чему нас учит история", "Интересная профессия", "Люди, меняющие мир к лучшему (герой нашего времени)". Главным условием участия являлась публикация в течение 2019 года материалов в СМИ, сетевых ресурсах и блогах. В частности, участники стали внештатными журналистами газет "Знамя юности", "Зорька", "Переходный возраст", "ЛіМ", журналов "Вясёлка", "Бярозка", районных газет "Сцяг саветаў", "Асіповіцкі край", "Маладзечанская газета", "Светлы шлях", "Кліч Радзімы", "Да новых перамог", "Родны край".

Материалы начинающих журналистов оценивало компетентное жюри в составе представителей ведущих республиканских СМИ: газет "Знамя юности", "Переходный возраст", "Зорька", "Звязда" и Белтелерадиокомпании. Победители награждены специальными дипломами и подарками от Министерства информации.

Фестиваль-конкурс детской журналистики проводился в БГУ впервые и направлен на популяризацию среди талантливых детей профессии журналиста. Организаторами мероприятия выступили факультет журналистики БГУ, Министерство информации, Министерство образования, управление идеологии, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Белорусский союз журналистов.-0-