Определены победители конкурса лучших товаров Беларуси

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Лауреатами конкурса признаны 260 товаров, выпускаемых 168 организациями.

Так, в номинации "Продовольственные товары" лауреатами стали 149 товаров 87 организаций. В номинации "Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов" лучшими названы 30 товаров 26 организаций, а в номинации "Продукция производственно-технического назначения" - 77 товаров, выпускаемых 52 организациями. В номинации "Услуги населению" звания лауреата конкурса удостоены услуги четырех организаций. Награда "Новинка года" присуждена 40 товарам.

Награду "Лучший в отрасли" отдали 10 организациям республики, набравшим наибольшее количество баллов в отдельном отраслевом направлении. Их обладателями стали Кобринский маслодельно-сыродельный завод, Пинский мясокомбинат, ОАО "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко", хлебозавод №2 КУП "Минскхлебпром", СП ОАО "Спартак", СООО "Белвест", ОАО "Красносельскстройматериалы", ОАО "Могилевхимволокно", Могилевский завод лифтового машиностроения, белорусско-российское совместное предприятие "Брестгазоаппарат".

Специальная награда "Лучший в регионе" присуждена 24 предприятиям.

Диплома "Стабильное качество" удостоены 38 организаций, товары которых становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд. В их числе ОАО "Савушкин продукт", Полоцкий молочный комбинат, волковысское ОАО "Беллакт", Туровский молочный комбинат, СОАО "Коммунарка", ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" (Жлобин), СООО "Бел-Пласт Интернэшнл".

При подведении итогов конкурса республиканская комиссия учитывала отзывы потребителей.

Организации, товары которых удостоены звания лауреата, получат дипломы и право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах.-0-