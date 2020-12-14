Определены победители конкурса рисунка "Технологии, меняющие мир" к 75-летию атомной отрасли

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определили победителей конкурса рисунка "Технологии, меняющие мир", приуроченного к 75-летию атомной отрасли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе госкорпорации "Росатом".

Всего на конкурс было подано более 2,1 тыс. работ. Победителями стали 8 конкурсантов в двух возрастных категориях. Молодых талантливых художников оценивало экспертное жюри, среди которых представители профильных министерств и организаций Беларуси.

Победителями конкурса в возрастной категории от 6 до 12 лет стали: 1-е место - София Мазуренко (гимназия №1, Орша), 2-е место - Алиса Жолуд (Ушачский районный центр детей и молодежи, Ушачи), 3-е место - Маргарита Антоненко (Дворец творчества детей и молодежи, Гомель). В возрастной категории от 13 до 31 года победили: 1-е место - Виктория Харитонюк (средняя школа Остромечево), 2-е место - Анна Даронько (средняя школа №72, Гомель), 3-е место - Алина Грицова (средняя школа №13, Брест). Рисунок Миланы Реут из гимназии №1 Воложина победил в голосовании за "Приз зрительских симпатий".

"Подводя итоги конкурса, хочу прежде всего отметить, что выбрать лучшие работы было очень сложно. Каждый из представленных на конкурс рисунков по-своему оригинален и выполнен с художественным мастерством, - сказала заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики, председатель жюри конкурса Лилия Дулинец. - Главная цель конкурса - сформировать у детей и молодежи позитивное отношение к мирному атому. Думаю, такие конкурсы станут традиционными и помогут приобщить молодежь, подрастающее поколение к прогрессивным, высокотехнологичным сферам использования энергии атома, в том числе к ядерной энергетике".

В своих рисунках конкурсанты изобразили возможности атома в медицине и освоении космоса, показали профессии атомной отрасли, которые уже существуют или, возможно, появятся в будущем. Многие нарисовали Белорусскую атомную станцию.

Конкурсанты также отразили идею развития безуглеродных источников генерации, так называемую модель "Зеленый квадрат". "Очень хорошо, что участники конкурса раскрыли именно экологические подходы к формированию энергетики будущего. Сегодня во всем мире растет потребление энергоресурсов, и чтобы не останавливать прогресс, наши участники предлагают решение - переход на экологически чистые виды генерации. Разумная комбинация ветро-, гидро-, солнечной и атомной генерации позволит достичь значительного снижения выбросов СО2 в атмосферу и решить актуальные социальные и экономические проблемы. Мы отметили призом от "Росатома" работу Софии Лосич из Дрогичина, которая соответствует подходам компании по достижению целей устойчивого развития и сокращению выбросов парниковых газов", - сказал заместитель директора регионального центра госкорпорации "Росатом" по Восточной Европе Владимир Горн.

Конкурс организован госкорпорацией "Росатом" и Информационным центром по атомной энергии в Минске в партнерстве с Министерством образования и Министерством энергетики Беларуси, "Белэнерго" и Белорусской АЭС, а также Российским центром науки и культуры в Минске.-0-