Определены победители конкурса социальной рекламы в сфере интеллектуальной собственности

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония подведения итогов первого конкурса социальной рекламы "Интеллектуальная собственность: твори, изобретай, воплощай" прошла в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Мероприятие получилось по-настоящему международным: участники из Беларуси, России, Словакии, Молдовы, Украины и Казахстана представили свои работы на конкурс. Самому младшему из них исполнилось 7 лет, а самому старшему - 87. Всего в организационный комитет конкурса поступили 253 заявки в трех номинациях. Из них для участия была отобрана 201 заявка, в том числе в номинации "текст" - 140 работ (слоганы - 65, хештеги - 39, стихи - 36), "графика" - 53 работы и "видео" - 8 работ.

В каждой номинации и возрастной группе международное жюри выбрало лучших. Им вручили дипломы, памятные подарки и сувениры от организаторов. В номинации "видео" первое место заняли представители Словакии Атанас Шоргов и Алеся Мицкевич. В номинации "графика" среди детей победу одержала Ксения Лаврова (Минск), среди взрослых - Алиса Лютько (Новополоцк). Среди взрослых в категории "стихи" на первом месте оказалась Анна Степанова (Минск), а в категории "слоганы" - Эдуард Лавникевич и Елена Кондакова (Минск). "В остальных номинациях победитель не определялся, только призеры", - пояснили в ГКНТ.

По словам председателя ГКНТ Александра Шумилина, работы победителей и призеров конкурса в ближайшее время будут использованы в качестве соцрекламы в СМИ. "Полагаю, что этот конкурс внесет значительный вклад в развитие системы интеллектуальной собственности, поможет участникам улучшить свои знания и будет способствовать их дальнейшему творческому росту. Мы планируем организовывать и проводить подобные мероприятия и в дальнейшем", - сказал он.

Организаторами конкурса выступили ГКНТ и Национальный центр интеллектуальной собственности при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности. Партнерами конкурса стали министерства информации, культуры и образования, общественные объединения "Ассоциация защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" и "Ассоциация рекламных организаций", учреждения образования и другие организации.-0-