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Определены победители международного фестиваля-конкурса "Выбор года 2018" в Беларуси

Общество 21.12.2018 | 14:35

О результатах ежегодного конкурса "Выбор года" сообщили БЕЛТА в оргкомитете мероприятия. 17 лет подряд лучшие товары и услуги в нашей стране в конце года отмечаются золотой медалью и получают почетное звание "Выбор года" в Беларуси. Фестиваль-конкурс по единым правилам проводится в 5 странах СНГ и является единственным международным конкурсом, определяющим лучшие товары и услуги в Беларуси.

Масштабное маркетинговое исследование, на основании которого определяются победители, проводит международное исследовательское агентство МАСМИ. Потребителей опрашивают путем личного анкетирования, суммируют результаты с оценками экспертного совета, рекламной комиссии, высокого жюри, оргкомитета и по комплексной методике определяют победителя в каждой номинации.

Далее следует обязательная проверка результатов аудиторской компанией с членством в международной сети. Результаты 2018 года были проверены компанией "ФБК-Бел".

Победителями фестиваля-конкурса "Выбор года 2018" стали:

Продукты питания и напитки

Питьевая вода (больших объемов, доставляемая на дом/в офис) - бренд 202

Картофельные чипсы (импортного производства) - бренд LAY'S

Майонез (отечественного производства) - бренд КАМАКО

Шоколад (отечественного производства) - бренд КОММУНАРКА

Белорусский производитель пюре и соков для детского питания - бренд БЕЛЛАКТ-СТОЛИЦА

Молочные продукты для питания детей раннего возраста - бренд БЕЛЛАКТ

Красота и здоровье

Косметическая компания прямых продаж - бренд ORIFLAME

Комплексный уход за лицом (прямые продажи) - бренд NovAge ORIFLAME

Центр эстетической медицины - ШАЙНЭСТ

Санаторий - РАДОН

Производитель растительных и витаминно-минеральных комплексов (реализуемых через аптеки) - бренд SUPHERB

Противовирусный препарат для лечения гриппа и ОРВИ импортного производства (из группы интерферонов) - препарат КАГОЦЕЛ

Лекарственное средство для полоскания горла (импортного производства) - препарат ФУРАСОЛ

Программа для снижения и контроля веса - бренд HERBALIFE

Женский дезодорант - бренд REXONA

Гигиенические прокладки - бренд ALWAYS

Сеть магазинов бытовой химии и косметики - ОСТРОВ ЧИСТОТЫ

Бытовая химия

Кондиционер для белья - бренд LENOR

Товары и услуги для животных

Сеть магазинов по продаже товаров для животных - ДОКТОР ВЕТ

Ветеринарная клиника - ДОКТОР ВЕТ

Одежда, обувь и аксессуары

Сеть магазинов джинсовой одежды - COLIN'S

Галантерейная продукция отечественного производства - GALANTEYA

Сеть магазинов обуви - MEGATOP

Салон вечерней моды класса люкс - SENSATION

Бытовая техника и электроника

Телевизор с технологией SMART TV - бренд LG

Холодильник - бренд LG

Пылесос - бренд LG

Стиральная машина - бренд LG

Мобильный телефон - бренд SAMSUNG

Телевизор QLED- бренд SAMSUNG

Все для дома, строительства и ремонта

Кухонные товары (для приготовления пищи и уборки) - бренд ФРЕКЕН БОК

Матрасы - бренд VEGAS

Напольные покрытия - бренд TARKETT

Сеть мультибрендовых дверных салонов - ЮРКАС

Дверная фурнитура (на рынке оптовой торговли) - бренд ИНТЕРКЛЮЧ

Торговая сеть пиломатериалов - РУССКИЙ ЛЕС

Торговый центр товаров для дома и интерьера (Бобруйск) - бренд КАРУСЕЛЬ

СМИ

Информационно-развлекательный телеканал - ОНТ

Радиостанция - UNISTAR

Товары/услуги для бизнеса

Digital-агентство - WEBCOM GROUP

Типография полного цикла - ДРУК-С

Консалтинговые услуги в области сертификации - ИЗИ ШТАНДАРТ

Онлайн-сервис поиска, проверки и мониторинга контрагентов - КАРТОТЕКА

Услуги. Отдых и развлечения

Банк - БЕЛАРУСБАНК

Туроператор - TEZ TOUR

Торговая сеть (продовольственных и непродовольственных товаров) - ЕВРООПТ

Казино - SHANGRI LA

Обучающие курсы - ЛИДЕР

Образовательные курсы в сфере IT - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Букмекерская компания - ПАРИ-МАТЧ

Бюро переводов - СТУДИЯ ПЕРЕВОДОВ

Доставка суши - PROSUSHI

Пиротехническая компания - БЕЛЫЙ ТИГР

Компания по организации частных мероприятий - ГРУППА КОМПАНИЙ PERFECT

Компания по организации свадеб - JULIA GRIBALEVA PRODUCTION

Официальным информационным партнером международного фестиваля-конкурса "Выбор года 2018" в Беларуси является Белорусское телеграфное агентство.

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Теги
конкурс, СМИ, торговля, фестиваль
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