Определены победители международного фестиваля-конкурса "Выбор года 2018" в Беларуси

О результатах ежегодного конкурса "Выбор года" сообщили БЕЛТА в оргкомитете мероприятия. 17 лет подряд лучшие товары и услуги в нашей стране в конце года отмечаются золотой медалью и получают почетное звание "Выбор года" в Беларуси. Фестиваль-конкурс по единым правилам проводится в 5 странах СНГ и является единственным международным конкурсом, определяющим лучшие товары и услуги в Беларуси.
Масштабное маркетинговое исследование, на основании которого определяются победители, проводит международное исследовательское агентство МАСМИ. Потребителей опрашивают путем личного анкетирования, суммируют результаты с оценками экспертного совета, рекламной комиссии, высокого жюри, оргкомитета и по комплексной методике определяют победителя в каждой номинации.
Далее следует обязательная проверка результатов аудиторской компанией с членством в международной сети. Результаты 2018 года были проверены компанией "ФБК-Бел".
Победителями фестиваля-конкурса "Выбор года 2018" стали:
Продукты питания и напитки
Питьевая вода (больших объемов, доставляемая на дом/в офис) - бренд 202
Картофельные чипсы (импортного производства) - бренд LAY'S
Майонез (отечественного производства) - бренд КАМАКО
Шоколад (отечественного производства) - бренд КОММУНАРКА
Белорусский производитель пюре и соков для детского питания - бренд БЕЛЛАКТ-СТОЛИЦА
Молочные продукты для питания детей раннего возраста - бренд БЕЛЛАКТ
Красота и здоровье
Косметическая компания прямых продаж - бренд ORIFLAME
Комплексный уход за лицом (прямые продажи) - бренд NovAge ORIFLAME
Центр эстетической медицины - ШАЙНЭСТ
Санаторий - РАДОН
Производитель растительных и витаминно-минеральных комплексов (реализуемых через аптеки) - бренд SUPHERB
Противовирусный препарат для лечения гриппа и ОРВИ импортного производства (из группы интерферонов) - препарат КАГОЦЕЛ
Лекарственное средство для полоскания горла (импортного производства) - препарат ФУРАСОЛ
Программа для снижения и контроля веса - бренд HERBALIFE
Женский дезодорант - бренд REXONA
Гигиенические прокладки - бренд ALWAYS
Сеть магазинов бытовой химии и косметики - ОСТРОВ ЧИСТОТЫ
Бытовая химия
Кондиционер для белья - бренд LENOR
Товары и услуги для животных
Сеть магазинов по продаже товаров для животных - ДОКТОР ВЕТ
Ветеринарная клиника - ДОКТОР ВЕТ
Одежда, обувь и аксессуары
Сеть магазинов джинсовой одежды - COLIN'S
Галантерейная продукция отечественного производства - GALANTEYA
Сеть магазинов обуви - MEGATOP
Салон вечерней моды класса люкс - SENSATION
Бытовая техника и электроника
Телевизор с технологией SMART TV - бренд LG
Холодильник - бренд LG
Пылесос - бренд LG
Стиральная машина - бренд LG
Мобильный телефон - бренд SAMSUNG
Телевизор QLED- бренд SAMSUNG
Все для дома, строительства и ремонта
Кухонные товары (для приготовления пищи и уборки) - бренд ФРЕКЕН БОК
Матрасы - бренд VEGAS
Напольные покрытия - бренд TARKETT
Сеть мультибрендовых дверных салонов - ЮРКАС
Дверная фурнитура (на рынке оптовой торговли) - бренд ИНТЕРКЛЮЧ
Торговая сеть пиломатериалов - РУССКИЙ ЛЕС
Торговый центр товаров для дома и интерьера (Бобруйск) - бренд КАРУСЕЛЬ
СМИ
Информационно-развлекательный телеканал - ОНТ
Радиостанция - UNISTAR
Товары/услуги для бизнеса
Digital-агентство - WEBCOM GROUP
Типография полного цикла - ДРУК-С
Консалтинговые услуги в области сертификации - ИЗИ ШТАНДАРТ
Онлайн-сервис поиска, проверки и мониторинга контрагентов - КАРТОТЕКА
Услуги. Отдых и развлечения
Банк - БЕЛАРУСБАНК
Туроператор - TEZ TOUR
Торговая сеть (продовольственных и непродовольственных товаров) - ЕВРООПТ
Казино - SHANGRI LA
Обучающие курсы - ЛИДЕР
Образовательные курсы в сфере IT - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Букмекерская компания - ПАРИ-МАТЧ
Бюро переводов - СТУДИЯ ПЕРЕВОДОВ
Доставка суши - PROSUSHI
Пиротехническая компания - БЕЛЫЙ ТИГР
Компания по организации частных мероприятий - ГРУППА КОМПАНИЙ PERFECT
Компания по организации свадеб - JULIA GRIBALEVA PRODUCTION
Официальным информационным партнером международного фестиваля-конкурса "Выбор года 2018" в Беларуси является Белорусское телеграфное агентство.
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