Определены победители молодежного конкурса Startup Heart

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ подвели итоги молодежного конкурса Startup Heart, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Победу в конкурсе одержал проект TheGreenWay студентов исторического факультета вуза. Инициатива направлена на популяризацию агроэкотуризма в Беларуси и предполагает создание мобильного приложения для самостоятельных путешествий по зеленым маршрутам страны. На платформе будет собрана информация об агроусадьбах, исторических достопримечательностях, природных объектах. Каждый маршрут планируется сопроводить подробным описанием на русском и английском языках с фотографиями и отзывами путешественников. Все объекты также будут иметь систему обозначений доступности для детей и людей с инвалидностью.

Второго места удостоен проект TeenJob, посвященный организации стажировок для подростков. Его авторами выступили студенты факультета философии и социальных наук БГУ. Инициатива призвана помочь подросткам в возрасте 14-17 лет найти возможности подработки и волонтерства.

На третьем месте оказались две инициативы - платформа для знакомств GoWithMeNow от студентов Белорусского государственного экономического университета и приложение-словарь диалектизмов белорусского языка MOVA, предложенное соотечественником Максимом Богдановичем, обучающимся в Гарвардском университете.

Финал конкурса прошел в онлайн-формате 15 мая. Члены жюри в прямом эфире задали вопросы участникам и подвели итоги, оценив перспективность и значимость стартапов. Всего была представлена 21 инициатива, 13 из которых получили призы и финансовую поддержку от вуза и инвесторов, а их авторы - возможность пройти стажировки в компаниях-партнерах.

Организатором конкурса выступил экономический факультет БГУ при поддержке EPAM Belarus. Startup Heart - образовательный конкурс стартапов для молодежи. Инициатива и реализация принадлежат студентам и преподавателям БГУ. Первый сезон стартовал в мае 2019 года и собрал более 40 проектов. В этом году конкурс получил статус международного, объединив участников из Беларуси, Казахстана и США.-0-