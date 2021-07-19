Определены победители национального фестиваля "Огонь молодежных талантов"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 19 июля 2021
Минск Малооблачно +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:44 Студенческий отряд сварщиков осваивает навыки на "Гомсельмаше" Регионы
19:15 Как на Минском моторном заводе внедряют принципы кайдзен - комментарий Регионы
18:53 Смещение рабочего графика и спецперерывы - на стройплощадках Гомеля при жаре вводят особый режим Регионы
18:41 Белтелерадиокомпания проведет прямые трансляции Олимпийских игр в Токио Общество
18:32 Автомобильное топливо в Беларуси подорожает на 1 копейку с 20 июля Экономика
18:27 Контент еще десяти Telegram-чатов и каналов признан экстремистским Происшествия
18:20 Страны СНГ обсудили меры по борьбе с легализацией преступных доходов Общество
18:06 В Гродно легковушка сбила велосипедиста Происшествия
18:02 Договоры в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике нужно заключить до 1 декабря Экономика
17:51 Белорусские пограничники выявили три группы незаконных мигрантов из Литвы Происшествия
17:49 Массовая уборка зерновых стартовала в Беларуси Экономика
17:40 Определены победители национального фестиваля "Огонь молодежных талантов" Общество
17:36 Спасатели нашли заблудившегося в лесу в Червенском районе мужчину Регионы
17:31 "Белгоспищепром" запускает проект по популяризации рапсового масла Экономика
17:16 Политологи: Лукашенко - сильный государственный деятель Европы, умеющий защищать свой народ Политика
16:57 В Минске охранник вывез из ресторана оборудование почти на Br40 тыс. Происшествия
16:48 Транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере безопасности полетов воздушных судов в Гомеле Регионы
16:48 Минчанин получил срок за оскорбление правоохранителей из Могилевской области Происшествия
16:47 Первую очередь строительства дороги-дублера в Могилеве планируют закончить к сентябрю Регионы
16:32 В Беларуси в первом полугодии построили 23,9 тыс. квартир Экономика
16:28 Под Борисовом таксиста насильно вывезли в лес и требовали деньги под угрозой поджога Происшествия
16:28 В Индии подтвердили эффективность "Спутника V" против штамма дельта В мире
16:17 Новый учебный корпус Могилевского медколледжа откроется 1 сентября Регионы
16:12 Члены Совета Республики 22 июля проведут единый день приема граждан Общество
16:02 Турция не исключает закрытия границ из-за распространения штамма дельта В мире
16:00 Лукашенко ответил на упреки Литвы в причастности Беларуси к нелегальной миграции: "Пусть начинают с себя" Президент
16:00 Лукашенко о влиянии санкций: мы этого ожидали, готовились и спокойно развиваемся Президент
16:00 В Бобруйске открыли новое поле для мини-футбола Спорт
15:51 Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Столинском районе Происшествия
15:40 Белорусские клубы узнали возможных соперников в квалификации футбольной Лиги конференций Спорт
Все новости
Все новости
Общество
19 июля 2021, 17:40

Определены победители национального фестиваля "Огонь молодежных талантов"

Фото БРСМ
Фото БРСМ
Новости темы "Славянский базар в Витебске-2021"
РЕПОРТАЖ: Улицы "Славянского базара в Витебске" живут в ритме нон-стоп
Завершающим аккордом "Славянского базара" станут концерты Николая Носкова и звезд шансона

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители национального фестиваля молодежного творчества "Огонь молодежных талантов", сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта Владислав Дубицкий.

"Проект объединил молодежные коллективы и индивидуальных исполнителей в возрасте от 14 лет до 31 года со всей страны. Фестиваль прошел в три тура - областные (Минский городской) отборы, квалификационный отбор и финал, который прошел 17 июля в формате гала-концерта на Дне молодежи XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", - рассказал Владислав Дубицкий.

Во время фестиваля талантливая молодежь могла проявить себя в трех творческих направлениях - хореография, вокал, оригинальный жанр - и побороться за победу в конкурсах "Огонь танца" (номинации "Шоу-программа", "Стрит-дэнс", "Чирлидинг", "Современная хореография", "Белорусский народный танец"), "Огонь голоса" (номинации "Мировой хит", "Белорусский хит", "Славянский хит", "Авторский хит"), "Огонь уникальности" (номинации "Световое шоу", "Акробатика", "Иллюзионизм", "Искусство внутри тебя").

В конкурсе "Огонь уникальности" в номинации "Акробатика" первого места удостоена образцовая студия современной пластики и эстрадных шоу-программ "Импульс" (Витебская область). Второе место у образцового ансамбля эстрадно-спортивного танца "Мечта" и центра спортивно-циркового искусства "Вершина" (Могилевская область). На третьем расположилась Анна Курец (Минская область).

В номинации "Искусство внутри тебя" на первом месте Артем Камышенко (Минск). Далее расположились: творческий коллектив X-man (Витебская область) и дуэт Nightwish (Гродненская область). В номинации "Иллюзионизм" первое место у Ивана Чешуна (Гомельская область), второе - у Сергея Полячука (Брестская область).

В конкурсе "Огонь танца" в номинации "Белорусский народный танец" на первом месте - образцовый хореографический ансамбль "Горошинка" (Минская область), втором - народный ансамбль "Крупiца" (Минская область), третьем - образцовая студия танца "Дети Галактики" (Гродненская область).

В номинации "Современная хореография" лидер - школа танцев Dance city (Минск), далее расположились детская хореографическая школа искусств г.Минска и танцевальная студия Art-format (Гомельская область).

В номинации "Чирлидинг" на первом месте - клуб чирлидинга Dartlу (Гродненская область), на втором - образцовый хореографический коллектив "Акцент" (Витебская область) и образцовый танцевальный коллектив "Оникс" (Минская область).

В номинации "Шоу-программа" победила школа танца "АтмоСфера" (Минская область), в тройке лидеров также танцевальный коллектив "Искусство танца" (Минская область) и танцевальная студия Art-format (Гомельская область).

В номинации "Стрит-дэнс" на первом месте - студия танца Prospect (Гомельская область), на втором - танцевальная школа Ananko Dance School (Брестская область) и танцевальный коллектив "Форсаж" (Минская область), на третьем - студия современного танца "Арт-дэнс студио" (Гродненская область).

В конкурсе "Огонь голоса" в номинации "Мировой хит" победитель - Анастасия Витебская (Гомельская область), второе место - у Ксении Ходас (Минская область), третье - у арт-группы "Каша" (Брестская область).

В номинации "Белорусский хит" первого места удостоен Эмиль Хаспулатов (Минская область), далее расположились София Ярошук (Минск) и народный вокальный ансамбль "Млечный путь" (Могилевская область).

В номинации "Славянский хит" на первом месте - вокальный ансамбль "Братка беларус" (Минск), на втором - ансамбль солистов эстрадной студии "Акцент" и Снежана Куницкая (Гомельская область), на третьем - вокально-эстрадная студия Академии управления при Президенте Республики Беларусь Freedom (Минск).

В номинации "Авторский хит" в лидерах Сергей Полячук (Брестская область), на втором месте - Михайлина Хвесюк (Брестская область), на третьем - Юлия Скоблик (Могилевская область).

"Фестиваль проводился с целью создания условий для развития и реализации творческого и культурного потенциала молодежи, выявления и поддержки талантливой молодежи", - добавил Владислав Дубицкий.-0-

Фото БРСМ

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ конкурс молодежь
Новости рубрики Общество
Фото из архива Белтелерадиокомпания проведет прямые трансляции Олимпийских игр в Токио
Фото из архива Страны СНГ обсудили меры по борьбе с легализацией преступных доходов
Фото из архива Члены Совета Республики 22 июля проведут единый день приема граждан
Фото МЧС МЧС и Белорусская православная церковь подписали соглашение о сотрудничестве
Фото bsu.by Историки БГУ обнаружили предметы бытовой культуры середины І - начала ІІ тыс. н.э.
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 658 пациентов с COVID-19, выписаны 480
Главное
Во время интервью Санкции, инцидент с самолетом, отношения с Западом и миграция - подробности интервью Лукашенко Sky News Arabia
Лукашенко о влиянии санкций: мы этого ожидали, готовились и спокойно развиваемся
Макей: несмотря на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов в экспорте
Летняя выгода в Minsk World! ДО КОНЦА АВГУСТА спешите купить квартиру по старым ценам!
Топ-новости
Лукашенко ответил на упреки Литвы в причастности Беларуси к нелегальной миграции: "Пусть начинают с себя"
Лукашенко намерен встретиться с руководителями белорусских загранучреждений
Массовая уборка зерновых стартовала в Беларуси
Члены Совета Республики 22 июля проведут единый день приема граждан
Автомобильное топливо в Беларуси подорожает на 1 копейку с 20 июля
Политологи: Лукашенко - сильный государственный деятель Европы, умеющий защищать свой народ
Белтелерадиокомпания проведет прямые трансляции Олимпийских игр в Токио
Щекин: Беларусь стала сакральным противником для всего коллективного Запада
За сутки в Беларуси зарегистрированы 658 пациентов с COVID-19, выписаны 480
Беларусь и Казахстан обсудили новые подходы к госпланированию и прогнозированию
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 20 июля
РЕПОРТАЖ: Улицы "Славянского базара в Витебске" живут в ритме нон-стоп
Две медали выиграли белорусские легкоатлеты в заключительный день ЧЕ среди юниоров в Эстонии
Новое сборочное производство белорусских тракторов должно в сентябре появиться в Молдове
Белорусское радио начинает информационную кампанию в поддержку вакцинации от COVID-19
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.