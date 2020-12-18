Определены победители олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители ежегодной республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся учреждений общего среднего образования определены по итогам ее финального этапа, который состоялся 18 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Национального банка Беларуси.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации организационным комитетом олимпиады было принято решение провести заключительный этап в дистанционном формате посредством системы дистанционного обучения и тестирования MOODLE. Для организации этого этапа Министерством образования была предложена площадка ГУО "Брестский областной институт развития образования".

В финале олимпиады первое место занял Шмыдрин Вадим (Витебское кадетское училище). Победитель получит диплом I степени и денежный приз в размере Br1 тыс. Диплом II степени и денежный приз в размере Br900 у Мартынюка Михаила (средняя школа №1 г. Ляховичи, Брестская область), диплом III степени и денежный приз в размере Br800 у Гизовского Никиты (Вейнянская средняя школа, Могилевский район).

Олимпиада проходила в сентябре - декабре. В четырех этапах свои финансовые знания проверили более 20 тыс. учащихся 10-11-х классов из 2047 учреждений общего среднего образования всех регионов страны.

Олимпиада проводится Национальным банком и Министерством образования Беларуси ежегодно с 2014 года и является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. Основная ее цель - популяризация знаний в области финансов, формирование у учащихся практических навыков использования финансовых инструментов, развитие финансовой культуры молодежи. Олимпиадные задания направлены на проверку знаний по темам, без которых невозможно разумное финансовое поведение в современном обществе, - личные финансы, наличные деньги, сбережения, заимствования, цифровой банкинг, страхование, налоги, инвестиции и др. В тесты также включены задачи на расчеты и вычисления, касающиеся финансов.-0-