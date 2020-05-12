Определены победители онлайн-квиза "Беларусь во время Великой Отечественной войны"

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи подвел итоги патриотического онлайн-квиза "Беларусь во время Великой Отечественной войны", посвященного 75-летию Великой Победы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая Центром информационных и социальных технологий Центрального комитета БРСМ Наталья Столпинская.

Патриотический онлайн-квиз стал частью проекта "I БРСМ I онлайн". Квиз представлял собой серию тематических заданий к 75-летию Победы. На онлайн-платформе были опубликованы вопросы о военных событиях, подвигах, победных сражениях и операциях, исторических фактах, городах-героях, литературных произведениях и фильмах вместе с вариантами ответов. "В течение 35 минут 460 человек одновременно принимали участие в интеллектуальной патриотической игре. На один ответ отводилась 21 секунда. В прямом эфире помимо вопросов шел диалог ведущего и участников квиза. Мы постарались соблюсти тематику Дня Победы: ведущий Михаил Серков был одет в солдатскую форму военных лет, в таком же стиле была оформлена и студия. Особенностью игры стало то, что ведущий видел ответы победителей в процентном соотношении и старался задавать наводящие вопросы. Таким образом поддерживалась связь с игроками и по итогу определились 5 победителей", - рассказала Наталья Столпинская.

Первого места удостоен Георгий Булатов из Витебска. Анастасия Карпыза, одержавшая победу в прошлом квизе, на этот раз взяла вторую позицию. Далее в победной пятерке расположились Александра Пологова (д.Малые Жуховичи Гродненской области), Юрий Рудик (Жлобин) и Анастасия Иванченко (Витебск ). Союз молодежи подготовил для победителей стилизованные подарки: рюкзак, термос, переносную колонку и подушки-трансформеры. "Уверены: это все может пригодиться победителям в походных условиях", - отметила завцентром.

Онлайн-проект "I БРСМ I онлайн" стартовал 5 апреля на площадках Белорусского республиканского союза молодежи в социальных сетях. За это время состоялись встречи с популярными ведущими и артистами белорусской эстрады, именитыми спортсменами, успешно апробированы прямые эфиры, для активистов организации проводятся модные фотосеты StayAtHome.-0-