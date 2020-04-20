Определены победители онлайн-проекта "Проведи время по-пионерски"

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация подвела итоги онлайн-проекта "Проведи время по-пионерски", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Центрального совета БРПО Юлия Шинкоренко.

"Всю прошедшую неделю участники официального паблика белорусской пионерии "ВКонтакте" "БРПО - территория детства" из всех регионов страны проводили каникулярное время по-пионерски - интеллектуально, спортивно и творчески. 1,3 тыс. ребят ежедневно занимались зарядкой в разных стилях, размещали у себя на страницах "ВКонтакте" фото своих родителей в детстве, участвовали в челендже #75Победа и многом другом", - рассказала Юлия Шинкоренко.

Абсолютным победителем проекта стал семилетний Леонид Василенко - ученик Крюковичского детского сада - средней школы из агрогородка Крюковичи Гомельской области. "Особенность онлайн-проекта - ежедневное определение победителей. В понедельник победа досталась Милане Федоровой из Витебска, во вторник - Алексею Маслову из Гродно, в среду - Давиду Дубоносу из Могилева, в четверг - Анастасие Савченко из Вилейки, в пятницу - Даниилу Ващило из агрогородка Синявка Минской области, в субботу - Ивану Занько из агрогородка Мальковичи Брестской области, в воскресенье - Светлане Кизеевой из агрогородка Пудовня Могилевской области", - отметила зампредседателя.

Традиционно БРПО учредила специальные и дополнительные призы. Во время проекта состоялся часовой стрим с председателем пионерской организации Александрой Гончаровой, набравший 39 тыс. просмотров. Она ответила, как стать лидером, выбрать профессию, какие новые проекты ждут БРПО. В эти дни белорусская пионерская организация реализует онлайн-проект "По следам Победы", в результате которого будет создана онлайн-аллея героев Великой Отечественной войны.-0-