Определены победители рекламной игры "Платеж на удачу с ВТБ и Mastercard"

Банк ВТБ (Беларусь) и компания Mastercard подвели итоги рекламной игры "Платеж на удачу с ВТБ и Mastercard". В ходе розыгрыша призов 28 мая были определены имена победителей, которыми стали держатели карточек Mastercard, эмитированных ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), из Бреста, Жлобина, Минска, Пинска, Светлогорска и деревни Песчанка Минской области.

Призовой фонд рекламной игры составил 21 000 белорусских рублей. Победители рекламной игры получат денежные призы в размере 10 000 (1 победитель), 5 000 (1 победитель) и 1 000 белорусских рублей (6 победителей).

Для участия в игре было необходимо в период с 15 марта по 15 мая 2019 года совершить безналичные операции оплаты товаров и услуг с использованием карточки на общую сумму не менее 200 белорусских рублей, при этом сумма каждой отдельной операции, принимающей участие в рекламной игре, должна быть не менее 20 белорусских рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).

"Банк ВТБ (Беларусь) поддерживает и регулярно принимает участие в мероприятиях, направленных на развитие системы безналичных расчетов и электронных платежей в Республике Беларусь, все больше ориентируя клиентов к использованию дистанционных способов оплаты и безналичных расчетов. Это существенно помогает экономить время и облегчает совершение финансовых операций, делая банковское обслуживание максимально удобным и комфортным. Особенно приятно, что победителями розыгрыша стали не только жители областных центров (Минск, Брест), но и районных, таких как Светлогорск, Жлобин, Пинск", – отметила Ирина Азаревич, начальник Управления продаж в дистанционных каналах и развития отношений с клиентами.

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