Определены победители республиканского интернет-квеста "Мастацтва падарожнічаць"

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи с 31 мая по 7 июля проходил республиканский интернет-квест "Мастацтва падарожнічаць". Его участниками стали учащиеся учреждений дополнительного образования детей и молодежи и учреждений общего среднего образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Интернет-квест проводился для патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся через приобщение к изучению региональных народных традиций, белорусского исторического и культурного наследия с использованием информационно-коммуникационных технологий. Было подано 47 заявок от команд-участниц из всех регионов страны и Минска. В финал вышли 18 команд.

Конкурс прошел в несколько этапов. В отборочном этапе "Видеопрезентация" участники формировали команду, выбирали капитана, придумывали название и девиз команды, снимали видеоклип-визитку, в которой в креативной форме представляли команду. В задании "Люблю наш край, старонку гэту…" ребята предоставляли поэтическое произведение о своем родном крае, городе, поселке.

Кроме того, участникам интернет-квеста предлагалось снять трейлер к советскому двухсерийному музыкальному телевизионному фильму по мотивам сказки Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино" (киностудия "Беларусьфильм", режиссер Леонид Нечаев, 1975 год). Трейлер фильма можно было переснять в разных жанрах (фильм ужасов, комедия, мелодрама, индийское кино, мюзикл, фильм-катастрофа) и придумать соответствующее жанру озвучивание. Команды также готовили виртуальную обзорную экскурсию по своему родному населенному пункту, включающую посещение наиболее значимых исторических объектов и культурных достопримечательностей.

Все команды проявили творческий подход и артистические способности, внесли в работы экспериментальность, полет фантазии и оригинальность, отметили в пресс-службе.

В итоге первое место у команд "Аматары" Кобринского районного центра детского творчества, "Палескiя вандроўнiкi" Центра творчества детей и молодежи Центрального района города Гомеля и "Новое поколение" Октябрьского районного центра творчества детей и молодежи. На втором месте расположились команды "Поколение Z 2.0" Слуцкого центра детского творчества, "Щучинские знатоки" Щучинского дворца творчества детей и молодежи и "Рамантыкі" Бриневского детского сада - средней школы. Третье место у команд "Мы в мест"Е" средней школы №40 Витебска имени М.М. Громова, "Электроники" Центра дополнительного образования детей и молодежи "Ветразь" Минска и "МАГ" Сморгонского районного центра творчества детей и молодежи.-0-