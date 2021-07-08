Определены победители республиканского интернет-квеста "Мастацтва падарожнічаць"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 8 июля 2021
Минск Ясно +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:09 Число погибших при обрушении жилого дома во Флориде выросло до 60 В мире
19:03 Брестчанин стал фигурантом уголовного дела за разжигание социальной вражды Происшествия
18:42 В Санкт-Петербурге с 13 июля введут новые ограничения из-за COVID-19 В мире
18:26 Петришенко обсудил в Орше работу в красных зонах, ковидные выплаты и наличие СИЗов Общество
18:16 Выставка белорусского художника-монументалиста Глеба Отчика заработает в Могилеве Культура
18:12 Определены победители республиканского интернет-квеста "Мастацтва падарожнічаць" Общество
17:49 Нигерия заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью в нефтедобыче и сельском хозяйстве Политика
17:42 РЕПОРТАЖ: Ночная рыбалка, выпечка и - удача на крючке: семья Воробьевых из Мозырского района о подготовке к "Властелину села" Регионы
17:37 Республиканский проект "Молодежь за урожай" стартует 12 июля Общество
17:32 ФПБ проводит мониторинг сельхозорганизаций перед стартом уборочной кампании Общество
17:26 Витебские налоговики готовят издание о руководителях службы с середины XIX века Регионы
17:22 Австралийская теннисистка Эшли Барти стала первой финалисткой Уимблдона Спорт
17:16 РЕПОРТАЖ: Спортзал под открытым небом, или Как юные чемпионы живут и тренируются в спортлагере "Маленький Таиланд" Регионы
16:57 Коллекции льняной одежды предприятий "Беллегпрома" покажут в Александрии 10 июля Общество
16:53 Количество налоговых проверок в Витебской области за шесть лет сократилось в 20 раз Регионы
16:49 Отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на работу энергосистемы Беларуси - Минэнерго Экономика
16:37 Некоторые нормы указа по развитию Оршанского района могут распространить на другие крупные города Регионы
16:37 В Беларуси совершенствуются правовые условия осуществления внешнеторговой деятельности Президент
16:20 Иван Тихон избран капитаном олимпийской сборной Беларуси на Игры в Токио Спорт
16:20 Пожар на территории предприятия по ул.Социалистической в Минске ликвидирован Происшествия
16:18 "Минсктранс" с 12 июля приостановит автобусные рейсы по некоторым междугородным маршрутам Общество
16:09 Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу Спорт
16:09 На ЦТ по иностранному языку 100 баллов набрали 88 абитуриентов Общество
16:06 Инновационные решения и качество работ. За что ОАО "Белэнергоремналадка" получила премию правительства Экономика
16:04 Пожар произошел на территории предприятия по ул.Социалистической в Минске Происшествия
16:00 Белстат опубликовал итоговые данные сельскохозяйственного опросника переписи 2019 года Общество
15:57 Милиционеры охраны спасли минчанина, пытавшегося выпрыгнуть из окна общежития Происшествия
15:50 Все путем. Как BIM-технологии помогают проектировщикам менять облик Белорусской железной дороги Экономика
15:49 Орда: важно отрегулировать подходы ценообразования на сельхозпродукцию от производителя до сбыта Общество
15:41 В Беларуси выдан миллионный ключ электронной цифровой подписи Технологии
Все новости
Все новости
Общество
08 июля 2021, 18:12

Определены победители республиканского интернет-квеста "Мастацтва падарожнічаць"

Фото Министерства образования
Фото Министерства образования

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи с 31 мая по 7 июля проходил республиканский интернет-квест "Мастацтва падарожнічаць". Его участниками стали учащиеся учреждений дополнительного образования детей и молодежи и учреждений общего среднего образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Интернет-квест проводился для патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся через приобщение к изучению региональных народных традиций, белорусского исторического и культурного наследия с использованием информационно-коммуникационных технологий. Было подано 47 заявок от команд-участниц из всех регионов страны и Минска. В финал вышли 18 команд.

Конкурс прошел в несколько этапов. В отборочном этапе "Видеопрезентация" участники формировали команду, выбирали капитана, придумывали название и девиз команды, снимали видеоклип-визитку, в которой в креативной форме представляли команду. В задании "Люблю наш край, старонку гэту…" ребята предоставляли поэтическое произведение о своем родном крае, городе, поселке.

Кроме того, участникам интернет-квеста предлагалось снять трейлер к советскому двухсерийному музыкальному телевизионному фильму по мотивам сказки Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино" (киностудия "Беларусьфильм", режиссер Леонид Нечаев, 1975 год). Трейлер фильма можно было переснять в разных жанрах (фильм ужасов, комедия, мелодрама, индийское кино, мюзикл, фильм-катастрофа) и придумать соответствующее жанру озвучивание. Команды также готовили виртуальную обзорную экскурсию по своему родному населенному пункту, включающую посещение наиболее значимых исторических объектов и культурных достопримечательностей.

Все команды проявили творческий подход и артистические способности, внесли в работы экспериментальность, полет фантазии и оригинальность, отметили в пресс-службе.

В итоге первое место у команд "Аматары" Кобринского районного центра детского творчества, "Палескiя вандроўнiкi" Центра творчества детей и молодежи Центрального района города Гомеля и "Новое поколение" Октябрьского районного центра творчества детей и молодежи. На втором месте расположились команды "Поколение Z 2.0" Слуцкого центра детского творчества, "Щучинские знатоки" Щучинского дворца творчества детей и молодежи и "Рамантыкі" Бриневского детского сада - средней школы. Третье место у команд "Мы в мест"Е" средней школы №40 Витебска имени М.М. Громова, "Электроники" Центра дополнительного образования детей и молодежи "Ветразь" Минска и "МАГ" Сморгонского районного центра творчества детей и молодежи.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
конкурс Министерство образования
Новости рубрики Общество
Фото из архива Петришенко обсудил в Орше работу в красных зонах, ковидные выплаты и наличие СИЗов
Фото из архива Республиканский проект "Молодежь за урожай" стартует 12 июля
ОАО "Комбинат "Восток". Фото из архива ФПБ проводит мониторинг сельхозорганизаций перед стартом уборочной кампании
Во время показа. Фото из архива Коллекции льняной одежды предприятий "Беллегпрома" покажут в Александрии 10 июля
Фото из архива "Минсктранс" с 12 июля приостановит автобусные рейсы по некоторым междугородным маршрутам
Фото из архива На ЦТ по иностранному языку 100 баллов набрали 88 абитуриентов
Главное
Благодарность Президента объявлена выпускнику факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной Академии полковнику Андрею Расюку Лукашенко: офицерский корпус - опора безопасности государства
Лукашенко назначил Валерия Иванова управляющим делами Президента Беларуси
Эффект от реализации программы развития Оршанского района есть - Головченко
В Минске прошло награждение лауреатов ежегодного конкурса "Человек дела - 2021"
Топ-новости
Лукашенко расставил задачи силовым ведомствам страны
В Беларуси совершенствуются правовые условия осуществления внешнеторговой деятельности
Дзермант: выход Беларуси из "Восточного партнерства" - серьезный имиджевый удар для ЕС
Отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на работу энергосистемы Беларуси - Минэнерго
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1035 пациентов с COVID-19, выписаны 1173
Петришенко обсудил в Орше работу в красных зонах, ковидные выплаты и наличие СИЗов
Иван Тихон избран капитаном олимпийской сборной Беларуси на Игры в Токио
Лучшее предложение этого лета! В Minsk World стартуют продажи нового готового дома "Варшава"
В Беларуси подвели итоги проекта в области ветроэнергетики
РЕПОРТАЖ: Спортзал под открытым небом, или Как юные чемпионы живут и тренируются в спортлагере "Маленький Таиланд"
Дни молодежи на "Славянском базаре в Витебске" пройдут в новом формате
На ЦТ по иностранному языку 100 баллов набрали 88 абитуриентов
РЕПОРТАЖ: Ночная рыбалка, выпечка и - удача на крючке: семья Воробьевых из Мозырского района о подготовке к "Властелину села"
Министры энергетики Беларуси и России обсудили сотрудничество на встрече в Москве
Замначальника Генштаба: все руководители на местах и граждане осознают важность территориальной обороны
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Купалье в Александрии - 2021 Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.