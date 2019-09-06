6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители республиканского проекта "Молодежь за урожай!", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", координатор проекта Александра Луговская.

БРСМ в июле дал старт проекту "Молодежь - за урожай!", который традиционно реализуется во всех регионах страны в период уборочной кампании. Его цель - повышение производительности труда молодых тружеников села, занятых на уборке урожая, поощрение их трудовой инициативы и популяризация сельскохозяйственного труда. Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна".

В этом году среди комбайнеров молодежных экипажей лучшими стали: в Витебской области - механизатор ОАО "Глубокский комбикормовый завод" Сергей Зеленкевич, намолотивший 3949 тыс. т зерна, в Могилевской - комбайнер ЗАО "Агрокомбинат "Заря" Дмитрий Анисимов (2705), в Брестской - комбайнер ИООО "БелДан" Павел Канцелярчик (2626), в Минской - молодежный экипаж комбайнеров СРУП "Совхоз Рачковичи" Белоруской железной дороги Слуцкого района Александра Скрыгана и Евгения Поленицы (2578), в Гродненской - экипаж тракториста-машиниста филиала "Агрокомплекс "Шиловичи" ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" Виталия Янушкевича и тракториста Ивана Авсейчика (1793), в Гомельской - комбайнер УП "Полесье-Агроинвест" Николай Крищук (1593).

Среди молодых водителей на отвозке зерна отличились: в Могилевской области - водитель ОАО "Амкодор-Шклов" Павел Тихонов, который перевез 4644 тыс. т зерна и зернобобовых, в Минской - тракторист ОАО "Заболотский" Сергей Литошко (3717), в Гомельской - водитель ОАО "Агрокомбинат "Южный" Павел Гречишкин (3587,6), в Гродненской - Владимир Харченко из РСКУП "Волковысское"(3088), в Брестской - водитель ОАО "Ружаны-Агро" Василий Амельченко (2925), в Витебской - Александр Воронков из ОАО "Придубровенское" Дубровенский район (2550).

Награждение победителей состоится 27 сентября на торжественном открытии республиканского форума сельской молодежи в Белорусском государственном аграрном техническом университете.

"Согласно информации, поступившей сегодня в республиканский штаб по координации деятельности уборочной кампании, на уборке продолжают работать 229 молодежных экипажей. 169 намолотили 1 тыс. и более зерна. На уборке определились 18 двухтысячников (в Минской области - шесть, Брестской - четыре, Витебской - пять, Могилевской - три), а также два трехтысячника в Витебской области. На отвозке задействованы 104 молодых водителя. Среди них - 25 двухтысячников, семь трехтысячников и два четырехтысячника в Могилевской области. Всего молодежные экипажи намолотили 612212,55 тыс. т зерна, перевезли - 568616,63 тыс. т", - рассказала Александра Луговская.-0-