Определены победители республиканского проекта "Молодежь за урожай!"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 6 сентября 2019
Минск Переменная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:51 Сотни людей числятся пропавшими без вести на Багамах после "Дориана" В мире
15:44 Совет ЕЭК обсудит 9 сентября распределение таможенных пошлин и устранение препятствий на рынке ЕАЭС Экономика
15:42 Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью бывшего Президента Зимбабве Роберта Мугабе Президент
15:42 В Минске шесть человек спасли из задымленной кабины лифта Происшествия
15:38 Победители и призеры республиканского турнира по футболу "Кожаный мяч" определены в Минске Спорт
15:30 Медведев: от успеха реализации программы по углублению интеграции зависит развитие экономик России и Беларуси Экономика
15:23 Румас и Медведев согласовали программу по углублению интеграции и перечень дорожных карт Политика
15:22 Проект соглашения о трудовой миграции на территории СНГ обсудят 9 сентября в Минске Общество
14:55 В Кракове ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери В мире
14:42 Витебчанин помог задержать убийцу своего знакомого Происшествия
14:42 Определены победители республиканского проекта "Молодежь за урожай!" Общество
14:31 Румас и Медведев намерены завершить согласование программы по углублению интеграции Политика
14:27 Обновленный театр кукол в Бресте принял первый детский фестиваль Культура
14:24 Американец спрятал автомобиль от урагана "Дориан" у себя на кухне Калейдоскоп
14:01 Румас обсудил в Москве с Медведевым актуальные вопросы белорусско-российских отношений Экономика
13:34 ГАИ в выходные усилит контроль за дорожным движением в местах массового отдыха Общество
13:32 Мошенники от имени "Белпочты" рассылают сообщения о выигрыше смартфона Общество
13:32 Лукашенко рассказал, какими он видит отношения с Россией и без чего Беларусь может обойтись Президент
13:26 Белорусский рубль на торгах 6 сентября укрепился к трем основным валютам Экономика
13:24 Мужская сборная Беларуси по волейболу уступила Эстонии и Болгарии на турнире в Таллине Спорт
13:21 Минское "Динамо" сыграет с БАТЭ в 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу, "Шахтер" против "Торпедо-БелАЗа" и другие пары Спорт
13:20 Турнир "Кожаный мяч" помогает заметить талантливых футболистов - мнение Спорт
13:14 Мощный паводок во Вьетнаме: затоплены 15 тыс. домов, есть погибшие В мире
13:12 Детский дом семейного типа открылся в Лепеле Регионы
13:10 Лукашенко: Беларусь могла бы совместно с Россией или Украиной провести и Олимпиаду Президент
13:08 Волейболистки сборной Беларуси победили Таиланд на старте юниорского чемпионата мира Спорт
13:02 Лукашенко: Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа - США Президент
13:01 Театр эстрады 14 сентября проведет день открытых дверей Культура
12:54 "Нам никто не запретит смотреть в разные стороны" - Лукашенко подтверждает курс на многовекторность Президент
12:54 Около витебской больницы неизвестные пациенты установили скамейки Регионы
Все новости
Все новости
Общество
06 сентября 2019, 14:42

Определены победители республиканского проекта "Молодежь за урожай!"

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители республиканского проекта "Молодежь за урожай!", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", координатор проекта Александра Луговская.

БРСМ в июле дал старт проекту "Молодежь - за урожай!", который традиционно реализуется во всех регионах страны в период уборочной кампании. Его цель - повышение производительности труда молодых тружеников села, занятых на уборке урожая, поощрение их трудовой инициативы и популяризация сельскохозяйственного труда. Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна".

В этом году среди комбайнеров молодежных экипажей лучшими стали: в Витебской области - механизатор ОАО "Глубокский комбикормовый завод" Сергей Зеленкевич, намолотивший 3949 тыс. т зерна, в Могилевской - комбайнер ЗАО "Агрокомбинат "Заря" Дмитрий Анисимов (2705), в Брестской - комбайнер ИООО "БелДан" Павел Канцелярчик (2626), в Минской - молодежный экипаж комбайнеров СРУП "Совхоз Рачковичи" Белоруской железной дороги Слуцкого района Александра Скрыгана и Евгения Поленицы (2578), в Гродненской - экипаж тракториста-машиниста филиала "Агрокомплекс "Шиловичи" ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" Виталия Янушкевича и тракториста Ивана Авсейчика (1793), в Гомельской - комбайнер УП "Полесье-Агроинвест" Николай Крищук (1593).

Среди молодых водителей на отвозке зерна отличились: в Могилевской области - водитель ОАО "Амкодор-Шклов" Павел Тихонов, который перевез 4644 тыс. т зерна и зернобобовых, в Минской - тракторист ОАО "Заболотский" Сергей Литошко (3717), в Гомельской - водитель ОАО "Агрокомбинат "Южный" Павел Гречишкин (3587,6), в Гродненской - Владимир Харченко из РСКУП "Волковысское"(3088), в Брестской - водитель ОАО "Ружаны-Агро" Василий Амельченко (2925), в Витебской - Александр Воронков из ОАО "Придубровенское" Дубровенский район (2550).

Награждение победителей состоится 27 сентября на торжественном открытии республиканского форума сельской молодежи в Белорусском государственном аграрном техническом университете.

"Согласно информации, поступившей сегодня в республиканский штаб по координации деятельности уборочной кампании, на уборке продолжают работать 229 молодежных экипажей. 169 намолотили 1 тыс. и более зерна. На уборке определились 18 двухтысячников (в Минской области - шесть, Брестской - четыре, Витебской - пять, Могилевской - три), а также два трехтысячника в Витебской области. На отвозке задействованы 104 молодых водителя. Среди них - 25 двухтысячников, семь трехтысячников и два четырехтысячника в Могилевской области. Всего молодежные экипажи намолотили 612212,55 тыс. т зерна, перевезли - 568616,63 тыс. т", - рассказала Александра Луговская.-0-

Теги
БРСМ конкурс молодежь сельское хозяйство соревнования уборочная
Новости рубрики Общество
Проект соглашения о трудовой миграции на территории СНГ обсудят 9 сентября в Минске
Фото из архива ГАИ в выходные усилит контроль за дорожным движением в местах массового отдыха
Фото из архива Мошенники от имени "Белпочты" рассылают сообщения о выигрыше смартфона
Фото из архива На большей части страны благоприятные условия для полевых работ - Белгидромет
Фото пресс-службы Госпогранкомитета по проекту БОМБЕЛ-4 Почти 400 км волоконно-оптических линий связи проложат у белорусско-литовской границы
Фото из архива Рабочая группа при Совмине до 10 октября определит условия и сроки перехода на экологичную упаковку
Главное
Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия Западного обхода Бреста
"Нам никто не запретит смотреть в разные стороны" - Лукашенко подтверждает курс на многовекторность
Город с 1000-летней историей. Брест в уникальных фотографиях БЕЛТА
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до рекордных $8,9 млрд
Топ-новости
Лукашенко: белорусы должны все делать сами, если не умеем - надо научиться
Лукашенко: Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа - США
Румас и Медведев согласовали программу по углублению интеграции и перечень дорожных карт
Рабочая группа при Совмине до 10 октября определит условия и сроки перехода на экологичную упаковку
Мошенники от имени "Белпочты" рассылают сообщения о выигрыше смартфона
В Минске шесть человек спасли из задымленной кабины лифта
ДОСЬЕ: Брест празднует 1000-летний юбилей
Минское "Динамо" сыграет с БАТЭ в 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу, "Шахтер" против "Торпедо-БелАЗа" и другие пары
Определены победители республиканского проекта "Молодежь за урожай!"
ГАИ в выходные усилит контроль за дорожным движением в местах массового отдыха
Около витебской больницы неизвестные пациенты установили скамейки
Азаренко и Барти вышли в финал парного разряда на US Open, лишь один гейм отдав Саснович с Кужмовой
На большей части страны благоприятные условия для полевых работ - Белгидромет
До +25°C тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 7 сентября
Белорусским пациентам впервые имплантировали инновационное устройство для лечения сердечной недостаточности
Афиша
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 1000-летие Бреста Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.