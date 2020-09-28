Определены победители республиканского проекта "Молодежь - за урожай"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 28 сентября 2020
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:44 Ученые Беларуси и России разрабатывают 32 новые союзные научно-технические программы Общество
18:34 Минчанин присвоил деньги, которые взял на организацию преступления Происшествия
18:26 Принят комплекс мер по защите интересов держателей облигаций "Тамбаза" Президент
18:20 ОДКБ: решить конфликт в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами Политика
18:16 "Могилевлифтмаш" и московская "Воздухотехника" освоят совместный выпуск лифтовых лебедок Экономика
18:16 Футболисты "Минска" победили "Смолевичи" в чемпионате Беларуси Спорт
18:02 Николай Сигневич вернулся в борисовский БАТЭ Спорт
18:00 Агентства по инвестициям Беларуси и Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве Экономика
17:47 В Минске во время несанкционированного митинга задержали лидчанина с арсеналом Происшествия
17:47 Региональный этап международного ИКТ-конкурса компании Huawei состоялся в Минске Технологии
17:29 Определены победители республиканского проекта "Молодежь - за урожай" Общество
17:09 UEG подтвердил проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве Спорт
16:54 Особый карантинный режим в Азербайджане продлили до 2 ноября В мире
16:51 Учреждения образования должны разработать планы по профилактике COVID-19 Общество
16:44 Король Норвегии Харальд V выписан из больницы В мире
16:40 ВОЗ фиксирует снижение смертности из-за коронавируса в мире В мире
16:37 Левкович проведет 3 октября прямую телефонную линию Регионы
16:35 "Белоруснефть" до конца года увеличит количество электрозаправочных станций до 400 Экономика
16:34 Суд огласил приговор по делу о разбойном нападении на супругов в Ганцевичском районе Происшествия
16:33 Продажа кабельно-проводниковой продукции через БУТБ в январе-августе увеличилась на 20% Экономика
16:29 Авто наехало на 72-летнего велосипедиста в Логойском районе Происшествия
16:22 В Молодечно легковушка сбила 14-летнего велосипедиста Происшествия
16:18 Санэпидслужба напомнила о мерах профилактики COVID-19 в объектах торговли и общепита Общество
16:08 Роботы-официанты в Японии помогут бороться с COVID-19 Технологии
16:05 Пешеход погиб под колесами легковушки в Копыльском районе Происшествия
15:59 Чемпионат мира по современному пятиборью 2020 года в Мексике отменен Спорт
15:51 Матвиенко призвала стороны военного конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь Политика
15:28 Япония планирует наладить на Луне производство водородного топлива Технологии
15:26 Акции Домановского производственно-торгового комбината включили в котировальный лист БВФБ Регионы
15:25 Двое белорусов пытались незаконно попасть в Польшу Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
28 сентября 2020, 17:29

Определены победители республиканского проекта "Молодежь - за урожай"

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Уборочная кампания"
Белорусская гречка по себестоимости сопоставима с украинской и российской продукцией - Субботин
В Беларуси намерены собрать 1 млн т зерна кукурузы - Субботин

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены абсолютные победители республиканского проекта "Молодежь - за урожай", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ Александра Луговская.

Среди молодежных экипажей лидируют Леонид Алексеенко и Сергей Колбасов из Витебской области, намолотившие 5071 т зерна. Комбайнер Виктор Метелица из Минской области намолотил 3436 т. На счету семейного экипажа Андрея и Сергея Дроздов из Могилевской области - 3145,6 т. В Брестской области лучшими стали Андрей Есьман и Александр Филончик, намолотившие 2627,2 т. Намолот семейного экипажа Вадима и Олега Лабовичей из Гродненской области - 2599,35 т зерна. В Гомельской области в лидерах Дмитрий Лещинский и Роман Данилик, намолотившие 1736,9 т.

Среди молодых водителей лидером стал Павел Тихонов из ОАО "Амкодор-Шклов" Могилевской области, который перевез 4805 т зерна. В Минской области лучшим стал Денис Гнилозуб из ОАО "Городилово": его результат - 4120,8 т. В Брестской Михаил Кучко из ОАО "Беловежский" перевез 3477,4 т. На счету у Владислава Карпушенка из СХФ "Смольяны" ОАО "Оршанский КХП" Витебской области - 3475 т зерна. Александр Богданович из КСУП "Совхоз "Богдановичи" Гомельской области перевез 3308,6 т зерна, а Иван Свидинский из СПК "Заречный-Агро" Гродненской области - 3065 т зерна.

"Всего молодежные экипажи намолотили 865 558,745 т зерна, молодые водители перевезли 750 003,734 т зерна", - отметила Александра Луговская.

БРСМ выступает организатором республиканского проекта "Молодежь - за урожай". Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Проект предусматривает комплексную информационную кампанию на официальных интернет-ресурсах БРСМ, в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2020, #малаяродина.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ молодежь проект сельское хозяйство соревнования уборочная
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Ученые Беларуси и России разрабатывают 32 новые союзные научно-технические программы
Фото из архива Учреждения образования должны разработать планы по профилактике COVID-19
Фото из архива Санэпидслужба напомнила о мерах профилактики COVID-19 в объектах торговли и общепита
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 74 167 пациентов с COVID-19
Фото из архива На Форуме регионов предложили увеличить квоты для белорусских студентов в вузах России
Фото из архива РФПИ поставит в октябре вакцину "Спутник V" в Беларусь для клинических исследований
Главное
Во время встречи "В свое время губернаторы спасли союз" - Беларусь и Россия активизируют региональное сотрудничество
Лукашенко видит потенциал для увеличения товарооборота с Омской областью России до $100 млн
VII Форум регионов Беларуси и России стартовал в Минске
Готовые квартиры в "Волне" – смотрите, выбирайте и покупайте! Рассрочка на 100 месяцев и кредит от 4,99%!
Топ-новости
Беларусь готова поставлять технику в Псковскую область и сотрудничать в аграрном секторе - Головченко
Рапота предлагает с учетом запуска БелАЭС проработать в СГ крупные энергоемкие проекты
Мясное мороженое и сухие смеси: НАН представит 240 новых разработок на "Белагро"
РФПИ поставит в октябре вакцину "Спутник V" в Беларусь для клинических исследований
В Беларуси утверждены нормы расходов на ЖКУ на 2021-2023 годы
Учреждения образования должны разработать планы по профилактике COVID-19
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 27 сентября задержаны более 350 человек
"Белоруснефть" до конца года увеличит количество электрозаправочных станций до 400
В Беларуси выздоровели и выписаны 74 167 пациентов с COVID-19
В Беларуси планируют наладить поставки мелкофасованного рапсового масла
Выигрыш в лотерею и лжепокупатель - милиция рассказала об уловках мошенников в интернете
Сентябрь оказался на 2-3 градуса теплее обычного - Белгидромет
Беларусь сможет поставлять через порты России около 4-6 млн т нефтепродуктов - Новак
Белорусский боксер Михаил Долголевец выиграл титул IBF Eurasia
"Белавиа" временно отменила рейсы в Баку из-за военного положения в Азербайджане
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА VII Форум регионов Беларуси и России
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.