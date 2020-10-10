10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители республиканского смотра-конкурса по строевой подготовке, сообщили БЕЛТА в Университете гражданской защиты МЧС.

В общекомандном зачете 1-е место заняли представители Минского суворовского военного училища, на 2-м оказались учащиеся специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС, а на 3-м разместились учащиеся Могилевского кадетского училища.

Победителей наградили переходящим призом министра обороны, дипломами и ценными подарками. За успехи в личном зачете в номинациях "Лучший строевик" и "Лучший командир отделения" вручили медали.

V Республиканский смотр-конкурс по строевой подготовке прошел в Могилевском кадетском училище. В нем приняли участие более 100 человек - представители всех кадетских училищ страны, а также воспитанники Минского суворовского военного училища и специализированных лицеев МЧС и МВД. Участникам смотра-конкурса предстояло продемонстрировать свои навыки в одиночной строевой подготовке, строевой слаженности отделения, а также прохождении торжественным маршем и исполнении строевой песни.-0-