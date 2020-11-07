Определены победители республиканского тура международной бизнес-игры "Начинающий фермер"

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный экспертный совет подвел итоги республиканского тура бизнес-игры "Начинающий фермер", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

В состав экспертного совета вошли представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Белорусского государственного аграрного технического университета, Ассоциации инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также БРСМ.

Победу в республиканском финале одержали авторские коллективы гимназии №8 имени В.И.Козлова Жлобина (проект "Домик в деревне"), гимназии Клецка (проект "Творческая мастерская"), Первомайской средней школы Гродненской области (проект "Чес&nok"), Станиславовской базовой школы Шарковщинского района (проект "Выращивание голубики узколистной в условиях пришкольного учебно-опытного участка"), средней школы деревни Вистычи Брестского района (проект "Herbal Line").

В числе победителей также авторские коллективы Глубокского государственного профессионального лицея (проект "Голубика - ягода, продлевающая жизнь"), Марьиногорского государственного ордена "Знак Почета" аграрно-технического колледжа имени В.Е.Лобанка (проект "Фермерское хозяйство по выращиванию овощей"), Гродненского государственного аграрного университета (проект "Диверсификация деятельности агроусадьбы "Бобровая долина" GREEN QUEST - развлекательно-познавательная услуга), Белорусского государственного аграрного университета (проект "Сельхозпродукция оптом"), ОАО "Гомельпромстрой" (проект "Сады Семирамиды").

"Особенно хочется отметить участника игры Николая Мозоля - автора проекта "Пчеловодство", представителя клуба молодых инвалидов "САМИ", созданного в Микашевичах при филиале Лунинецкого территориального центра социального обслуживания населения. Команда Николая Мозоля помогла ему защитить бизнес-проект по открытию частной пасеки", - рассказала Юлия Зинкевич.

В связи с непростой эпидобстановкой защита бизнес-идей проходила онлайн. Команды-участницы презентовали бизнес-идеи в форме слайд-шоу,

Кроме того, в общий зачет шел разработанный ими рекламный плакат с изображением торговой марки производимого продукта, содержащего географическое место происхождения товара, логотип фермерского хозяйства и рекламное обращение. Каждый конкурс оценивался по 5-балльной шкале.

Победители определялись по сумме набранных баллов в номинациях "Животноводство, птицеводство, рыбоводство и аквакультура, пчеловодство", "Растениеводство, садоводство, ландшафтный дизайн", "Полеводство, овощеводство", "Агротуризм, сельскохозяйственная кооперация", также в свободной теме в четырех возрастных категориях: учащиеся школ, расположенных в сельской местности; учащиеся ПТУ и средних специальных учебных заведений аграрной направленности; студенты, магистранты и аспиранты учреждений высшего образования аграрной направленности; молодые люди, имеющие опыт ведения личного подсобного хозяйства от трех лет либо предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса.

"Победители республиканского финала получили право на участие в международном заочном туре бизнес-игры. Для этого командам до 31 января 2021 года необходимо зарегистрироваться на сайте rssm.su и предоставить свои проекты на русском и английском языках. Защита проектов запланирована на 28 февраля", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Международный очный этап бизнес-игры "Начинающий фермер" с защитой проектов перед международным экспертным советом состоится в 2021 году в Москве. Участники получат экспертную оценку своих проектов, победителей наградят дипломами и памятными подарками. Планируется, что их пригласят на стажировки в страны-участницы - Беларусь, Россию, Кыргызстан, Казахстан и Армению.

Прием заявок на участие в международной бизнес-игре "Начинающий фермер" был открыт 2 апреля. Ее главная задача - выявление и поддержка талантливой молодежи, вовлечение ее в процесс разработки и реализации бизнес-проектов, направленных на создание и развитие сельскохозяйственного производства. В республиканский тур прошли 36 проектов. Из них 23 проекта от школьников, семь - от учащихся средних специальных учреждений образований и по три - от студенческой и работающей молодежи.

В Беларуси организатором игры выступает БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Консультативную помощь по проведению игры оказывает Российский союз сельской молодежи. Материалы участников игры с сохранением авторства будут использованы для публикации на официальных интернет-ресурсах и площадках молодежных организаций двух стран в соцсетях.-0-