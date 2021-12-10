Определены победители республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители ежегодной республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся учреждений общего среднего образования определены сегодня по итогам ее финального этапа, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В финале олимпиады первое место занял Никита Головешко (гимназия №1, Волковыск, Гродненская обл.). Победитель получит диплом I степени и денежный приз в размере Br1000. Диплом II степени и денежный приз в размере Br900 у Артема Денисюка (гимназия №50, Минск), диплом III степени и денежный приз в размере Br800 завоевал Владислав Каток (средняя школа №1, Круглое, Могилевская обл.). Участники заключительного этапа олимпиады, не занявшие призовые места, будут награждены денежными премиями в размере Br300 и дипломами финалистов. Также денежными премиями в размере Br300 будут отмечены учителя, подготовившие победителя и призеров.

Олимпиада проходила в сентябре - декабре текущего года. В четырех этапах свои финансовые знания проверили более 24 тыс. учащихся из 2302 учреждений общего среднего образования всех регионов страны. Заключительный этап олимпиады был организован в дистанционном формате посредством системы дистанционного обучения и тестирования MOODLE на площадке Минского государственного дворца детей и молодежи.

Олимпиада проводится Национальным банком и Министерством образования ежегодно с 2014 года и является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. Основная ее цель - популяризация знаний в области финансов, формирование у учащихся практических навыков использования финансовых инструментов, развитие финансовой культуры молодежи. Олимпиадные задания направлены на проверку знаний по темам, без которых невозможно разумное финансовое поведение в современном обществе, - личные финансы, наличные деньги, сбережения, заимствования, цифровой банкинг, страхование, налоги, инвестиции и др. В тесты также включены задачи на расчеты и вычисления, касающиеся финансов.-0-