Определены победители творческого конкурса БРСМ ко Дню матери

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители творческого конкурса Белорусского республиканского союза молодежи "Слова, першае ў жыццi…", посвященного Дню матери, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта Екатерина Савченко.

Конкурс стартовал 10 сентября как часть одноименной арт-эстафеты и объединил все регионы Беларуси. Всего поступило более 1 тыс. работ. Самыми активными участниками стали ребята из Минска, Гомельской и Гродненской областей.

Так, в номинации "Лучшая эмблема арт-эстафеты "Слова, першае ў жыццi…" первого места удостоена работа учащейся Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.С.Выготского Дианы Судас. В номинации "Лучшая фотография" первыми стали: среди учащейся молодежи - Анастасия Сапарова из Минского государственного колледжа технологии и дизайна легкой промышленности, среди студенческой молодежи - Александра Каширина из Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова, среди работающей молодежи - методист по театральному жанру Островецкого районного Центра культуры и народного творчества Анастасия Козар.

В номинации "Лучший рисунок" первое место жюри присудило работе учащейся Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.С.Выготского Алине Салоедовой и педагогу-организатору Козенской средней школы Мозырского района Анастасии Ючко. В номинации "Лучшее стихотворение" - учащейся Богдановской средней школы Лунинецкого района Алине Ковалевич, студентке Белорусской государственной академии авиации Маргарите Яковлевой и заместителю главного редактора учреждения "Редакция Щучинской районной газеты "Дзяннiца" Анне Виленцевич.

В номинации "Лучшее эссе" первыми стали: учащаяся Голынковской средней школы Зельвенского района Полина Кобринец, студент Гродненского государственного аграрного университета Илья Михеенко и педагог социальный средней школы №61 Минска Алина Круглик.

"Победители будут приглашены в Минск 10 октября. Их награждение состоится во время старта арт-эстафеты "Слова, першае ў жыццi…" в торговом центре "Столица". Мы вручим ребятам дипломы с тематическими сувенирами и подарками с белорусским орнаментом, символизирующим материнство", - рассказала Екатерина Савченко.

Она добавила, что арт-эстафета продлится по 14 октября и будет включать спортивные праздники, соревнования молодых мам, мастер-классы и интерактивные программы, творческие встречи, чествование матерей, выставки, заседания клубов молодых семей, концерты художественной самодеятельности. Проект направлен на укрепление института материнства и повышение статуса женщины-матери в обществе.-0-