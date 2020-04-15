Определены победители второго сезона онлайн-проекта "Клевые каникулы"

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация подвели итоги второго сезона совместного онлайн-проекта для школьников "Клевые каникулы" и определили его победителей, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

Проект для школьников был реализован на официальных площадках союза молодежи и пионерской организации в социальной сети ВКонтакте во время второй недели весенних каникул. "Абсолютными победителями второго сезона стали Алеся Литвинович из агрогородка Мальковичи Ганцевичского района Брестской области и Мария Мышковец из Минска. Их мы определили путем рандонного выбора среди 370 участников проекта, полностью выполнивших задания чек-листа", - рассказала Александра Гончарова.

Организаторы определили и лидеров проекта в специальных номинациях. Наибольшее количество победителей - представители Брестской области. Влад Белоус из поселка Жемчужный Барановичского района победил в номинация "Патимейкер", Максим Кондратенко из агрогородка Мальковичи Ганцевичского района - в номинации CodyCross, а Андрей Олков из Ивацевичей - в номинация "МастерШеф". Лучшими стали Дарья Лойко из Гродно - номинация "Путешественник", Ксения Царева из Могилева - "Интеллектуал", Кира Гуйдо из городского поселка Шумилино - "Книголюб", Светлана Яловчук из Калинковичей - "Лайфхакер".

Логическим продолжением #клевыхканикул стал онлайн-проект БРПО "Проведи время по-пионерски". Только в день его старта на гугл-платформе зарегистрировалось 690 ребят. Ежедневно участники проекта получают целый блок заданий. По итогам дня определяется победитель.

"Мы приветствуем, если школьники к заданиям привлекают родителей, таким образом проект становится семейным. К примеру, в одном из заданий нужно было разместить на своих страницах фото пап и мам в возрасте участников проекта. Так мы узнали, что родители наших ребят были пионерами - многие из них на фото в пионерских галстуках, - отметила координатор проекта. - Сегодня в официальном сообществе пионерской организации "БРПО - территория детства" ВКонтакте в 17.00 запланирован стрим с руководителем пионерской организации, где участники проекта услышат ответы на свои вопросы". -0-