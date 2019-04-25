Определены условия, при соблюдении которых гражданам с отдельными заболеваниями можно владеть оружием

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав определил условия, при соблюдении которых граждане с некоторыми заболеваниями и физическими недостатками могут владеть оружием. Это предусмотрено постановлением №28 от 12 апреля 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал Беларуси.

В частности, вопрос о возможности владения оружием при транзиторных психотических расстройствах решается на основании заключения ВКК организации здравоохранения, оказывающей специализированную медпомощь, но не ранее чем через 5 лет после однократно перенесенного такого расстройства. При психических и поведенческих расстройствах из-за употребления психоактивных веществ - на основании заключения ВКК при ремиссии в течение 5 и более лет. А при привычном вывихе в крупном суставе одной верхней конечности (обеих верхних конечностей) - при отсутствии рецидивов вывихов в течение 1 года.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ранее постановлением Совета Министров от 13 февраля 2019 года №92 был утвержден новый перечень заболеваний и физических недостатков, при которых противопоказано владеть оружием, он детализирован и систематизирован. В этот перечень вошли психические расстройства и расстройства поведения, болезни нервной системы, болезни глаза и его придаточного аппарата, уха и сосцевидного отростка, травмы и (или) заболевания опорно-двигательного аппарата и их последствия. Минздраву было поручено определить условия, когда возможно владение оружием при наличии определенных заболеваний и физических недостатков.

Вместе с тем, как сообщалось, ранее установленный регламент по проведению медосмотра и освидетельствования граждан при определении заболеваний и физических недостатков, входящих в перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владением оружием, не менялся.-0-