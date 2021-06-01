Опрос: 45% белорусов положительно относятся к мужскому декретному отпуску

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведенный в Беларуси опрос показал, что 45% белорусов положительно относятся к мужскому декретному отпуску и 71% считают, что оба родителя обладают равными возможностями в воспитании ребенка. Об этом БЕЛТА рассказали организаторы опроса.

Проект про осознанное родительство MAMA PRO и Viber к Международному Дню защиты детей был призван выяснить, что думают белорусы о распределении обязанностей в семье и мужской декрет. Опрос проводился в сообществе "Viber Беларусь" и официальном сообществе MAMA PRO в Viber, которое появилось в результате запуска партнерского проекта про осознанное родительство.

В исследовании участвовали более 1 тыс. респондентов из Беларуси, среди которых 24% мужчин и 76% женщин. Выборка была широкая: семейные люди, родители, а также и те, кто не состоит в браке и не имеет детей.

Опрос показал, что такие ежедневные бытовые хлопоты, как уборка и готовка, все еще ложатся преимущественно на женщин. 51% опрошенных признались, что в их семьях готовят женщины, в то время как мужчины готовят только в 4% семей. Иногда партнеры готовят по очереди или вместе: такие ответы дали 20% и 16% соответственно. 8% выбрали вариант "готовлю сам(-а) себе", еще 1% заказывает готовую еду или питается в кафе и ресторанах. Тенденция сохраняется и в вопросе уборки: за чистотой в доме следят 46% женщин и всего 4% мужчин. 37% убирают по очереди. Услугами клининговых компаний пользуются менее 2%. Еще 11% выбрали вариант ответа "убираю сам(-а)".

В блоке вопросов про роды и воспитание детей белорусы говорили про отношение к партнерским родам. Ответы показывают, что подавляющее большинство опрошенных воспринимает присутствие партнера на родах положительно (35%) или нейтрально (41%). Отрицательно настроены 24% респондентов.

Традиционно в декретный отпуск ходят преимущественно женщины. 80% участников опроса указали, что отпуск по уходу за ребенком брала женщина, в то время как процент мужчин, оформлявших декретный отпуск, всего 0,2% от общего числа опрошенных (такой вариант ответа выбрали лишь 2 человека). Еще 5% опрошенных отпуск не брали или воспользовались помощью бабушек и дедушек. 15% из числа респондентов не имеют детей. При этом интересно, что 45% положительно относятся к мужскому декрету, 42% - нейтрально. Еще 13% опрошенных считают, что мужчинам не место в отпуске по уходу за ребенком.

Стереотип о том, что женщины лучше справляются с заботой и воспитанием маленьких детей, поддерживают 26% опрошенных. Большинство респондентов (71%) считают, что оба родителя обладают равными возможностями в воспитании ребенка и могут одинаково хорошо заботиться о своих детях. 3% утверждают, что лучше с этой задачей справляются отцы, бабушки и дедушки, а также профессиональные няни.

MAMA PRO - проект про беременность, роды и здоровье ребенка. В своем сообществе в мессенджере авторы проекта делятся полезным контентом для будущих и уже состоявшихся мам и пап. Там же можно найти ответы на популярные вопросы про детские прививки и укрепление иммунитета ребенка, чек-лист в роддом, советы, как обезопасить детей от виртуальных угроз, и многое другое.-0-