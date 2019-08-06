Оптимальная экипировка школьника в этом году обойдется родителям в сумму до Br890

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оптимальная экипировка школьников младших классов обойдется родителям в этом году в сумму до Br750, старшеклассников - до Br890, сообщила на пресс-конференции заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания - начальник отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году оптимальная экипировка, включая одежду, обувь, галантерейные товары, школьные письменные и канцелярские принадлежности, обойдется для младших классов до Br750, для старших классов - до Br890", - сказала представитель МАРТ.

Она отметила, что с 15 июля по всей Беларуси стартовала расширенная продажа товаров для школьников, которая продлится по 1 октября. Во всех регионах страны организована работа более чем 500 школьных базаров, проводятся выставки-продажи, ярмарки выходного дня. Товары школьного ассортимента реализуют около 6 тыс. розничных торговых объектов.

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