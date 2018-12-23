Опубликован проект Директивы о развитии стройотрасли Беларуси

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Совета по развитию предпринимательства опубликован проект Директивы Президента "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли Республики Беларусь", сообщает БЕЛТА.

Проект документа подготовило Министерство архитектуры и строительства в соответствии c решениями, принятыми 23 ноября на республиканском семинаре-совещании "О повышении эффективности строительного комплекса Республики Беларусь".

Для повышения привлекательности инвестиционно-строительной деятельности предлагается на всех ее этапах обеспечить дальнейшее сокращение количества административных процедур, не допускать превышения стоимости 1 кв.м жилья, строящегося с господдержкой, над размером среднемесячной заработной платы. Предусмотрен переход к строительству многоквартирных жилых домов, социальных объектов и административных зданий только в энергоэффективном исполнении. Стройорганизации нацеливают на максимальное использование электрической энергии в жилом фонде для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, а также на ежегодное увеличение объемов строительства арендного жилья.

Эффективность деятельности строительных организаций планируется повышать, внедряя механизмы качественного планирования производственной деятельности, путем оптимизации временных, финансовых, трудовых затрат при проектировании и строительстве зданий, сооружений. Предлагается принять решения по повышению уровня оплаты труда строителей, продолжить работу по упрощению доступа субъектов малого и среднего бизнеса на рынок строительных услуг.

Проект Директивы предусматривает цифровую трансформацию строительной отрасли. Для этого до 31 декабря 2021 года необходимо обеспечить переход на электронное взаимодействие участников инвестиционно-строительного процесса, создание государственного строительного портала. Предусмотрено также создание отраслевых информационных ресурсов для формирования единой информационной среды в строительном комплексе.

Отдельный раздел проекта Директивы посвящен инновационному развитию кадрового потенциала строительной отрасли. Предлагается актуализировать профессионально-квалификационную структуру подготовки кадров с учетом современных тенденций развития отрасли и на ее основе совершенствовать содержание образовательных стандартов. До 31 декабря 2019 года планируется выработать механизм привлечения организаций - заказчиков кадров к участию в софинансировании подготовки специалистов.-0-