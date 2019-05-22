Опубликована карта инфоточек для гостей II Европейских игр

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ презентовали концепцию работы инфоточек для гостей II Европейских игр, первые из которых откроются в Минске уже 19 июня, сообщили БЕЛТА в дирекции спортивного форума.

Карта размещения инфоточек доступна на сайте II Европейских игр. Волонтеры будут работать вблизи спортивных комплексов города, а также в Национальном аэропорту Минск, на автовокзале "Центральный", железнодорожном вокзале, в Студенческой деревне, фан-зонах, на площадях Свободы и Независимости. Они предложат рекламные и информационные материалы, бесплатные туристические карты, где обозначены культурные, исторические места и достопримечательности города, подскажут маршрут, расписание активностей и соревнований, смогут представить общую информацию о Беларуси.

Всего будут задействованы около 600 волонтеров, из них 200 - на городских инфоточках. Еще 400 человек обеспечат навигацию и приветствие зрителей на прилегающих к спортивным объектам территориях. Ребята помогут создать комфортные условия для болельщиков, направить зрительские потоки, порекомендовать наиболее удобный вход в соответствии с билетом.

Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Иван Янушевич и заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов подписали соглашение о сотрудничестве. "Документ, который мы подписали, отражает опыт, накопленный за два года подготовки к Играм с точки зрения организации волонтерской деятельности, - отметил Анатолий Котов. - На информационных точках будут работать ребята из разных университетов, но доля студентов БГУ среди волонтеров наибольшая".

Волонтерская программа II Европейских игр запущена 15 сентября 2017 года и официально закрыта 1 апреля 2019 года. За это время подано около 24,2 тыс. заявок из 106 стран мира. В играх примут участие 8 тыс. волонтеров.-0-