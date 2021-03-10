Опыт Беларуси учтен при разработке соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб

10 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Создание в Евразийском экономическом союзе единой системы таможенного транзита и определение общего порядка применения навигационных пломб для отслеживания перевозок обсуждены в Минске на встрече председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Владимира Орловского и члена Коллегии (министра) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Олега Панкратова с участием представителей Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Стороны обсудили подходы к разработке соглашения о единой системе транзита союза, - проинформировали в пресс-службе. - Состоялся обмен мнениями о форме соглашения, гарантийных механизмах, которые могут быть использованы, организации работы информационных ресурсов, необходимых для контроля перевозок транзитных товаров. При обсуждении соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок и организации информационного взаимодействия национальных операторов Владимир Орловский отметил, что был учтен двухгодичный опыт Беларуси по развитию этого проекта".

На встрече были затронуты также вопросы определения видов транспорта и категорий товаров, в отношении которых будут применяться навигационные пломбы, и состав сведений, содержащихся в навигационной пломбе. Олег Панкратов выразил мнение, что единая система таможенного транзита товаров в Евразийском экономическом союзе должна строиться на взаимовыгодной основе, а транзитные перевозки по таможенной территории союза должны стать привлекательными для третьих стран.

В ЕЭК напомнили, что планы по разработке международного договора о единой системе транзита союза и созданию в ЕАЭС системы отслеживания товаров с использованием электронных пломб включены в стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, которые были утверждены главами государств ЕАЭС 11 декабря 2020 года.-0-