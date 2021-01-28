Опыт БРПО в воспитании детей и юношества презентован во время международного круглого стола

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт БРПО в воспитании детей и юношества был представлен во время международного круглого стола "Проблематика и презентация успешных практик специалистов сферы воспитания и родительского сообщества в рамках проекта "Международный детский клуб: Опыт работы детских общественных объединений". Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

"Мы представили опыт БРПО в сфере воспитания детей и юношества, поделились наработками по организации внеурочной воспитательной деятельности учащихся", - рассказала Александра Гончарова. Председатель ЦС БРПО также отметила, что важно развивать сектор юношества и детства в медиапространстве.

Круглый стол объединил участников из шести стран: России, Беларуси, Германии, Узбекистана, Ирландии, Сербии. По итогу встречи было акцентировано внимание на необходимости консолидировать усилия в воспитании подрастающего поколения.

Мероприятие прошло онлайн. Его организовали Общественная палата Российской Федерации, Ассоциация общественных объединений "Национальный Совет молодежных и детских объединений России".-0-