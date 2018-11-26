Опыт китайской политики реформ и открытости обсудят на конференции в Минске

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Опыт китайской политики реформ и открытости (ПРИО) и его актуальность для белорусской модели устойчивого социально-экономического развития" пройдет 30 ноября в Белорусском государственном университете. Дискуссия во время форума призвана содействовать научному осмыслению и практическому применению социально-экономических и административно-хозяйственных преобразований КНР, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

В конференции примут участие около 100 представителей научных и деловых кругов, профессорско-преподавательский состав ведущих минских вузов, эксперты и специалисты органов государственного управления Беларуси. Китайскую сторону на форуме будут представлять исследователи из Университета Цинхуа (Пекин) и Даляньского политехнического университета, топ-менеджеры компаний China Merchants Group Limited и Bel Huawei Technologies, резиденты Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", добавили в пресс-службе.

На обсуждение участников конференции выносится 14 докладов. Эксперты проанализируют, чем будут полезны Беларуси уроки реформирования китайской экономики, обсудят различные аспекты проведения китайской политики реформ и открытости в КНР, особенности законодательного, правового и административно-хозяйственного обеспечения стратегических целей ПРИО.

Организатором мероприятия выступает Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ при поддержке посольства Беларуси в КНР.-0-