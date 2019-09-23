Опыт модернизации госслужбы обсудят в Минске эксперты из стран Европы и Азии

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Государственная служба: современное состояние и перспективы развития" пройдет в Минске 22-23 октября. Во время форума эксперты из стран Европы и Азии обсудят международный опыт модернизации госслужбы и еще ряд вопросов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре Академии управления при Президенте Беларуси.
Во время пленарного заседания и тематических сессий участникам конференции будет предоставлена возможность ознакомиться с международным опытом модернизации государственной службы, обсудить проблемные вопросы и возможные варианты их решения, представить рекомендации по совершенствованию и комплексному правовому регулированию госслужбы, отметили в пресс-центре.
В форуме примут участие представители международных организаций, государственных органов и научного сообщества Беларуси, эксперты и ученые из стран Европы и Азии.
Цель конференции в обсуждении подходов к развитию института государственной службы в современных условиях на основе передового отечественного и зарубежного опыта. Организаторами конференции выступает Академия управления совместно с Астанинским хабом в сфере государственной службы (Казахстан) и Советом Европы.-0-