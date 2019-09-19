Опыт НАН Беларуси по поддержке молодых ученых будет представлен в Душанбе

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт Национальной академии наук Беларуси по поддержке молодых ученых будет представлен в Душанбе (Таджикистан), где 19-20 сентября проходит 32-е заседание совета Международной ассоциации академий наук (МААН), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Участники мероприятия - руководители академий наук стран СНГ, ведущих зарубежных академий, известные ученые - рассмотрят ряд важных вопросов. В том числе планируется утвердить Декларацию о развитии МААН на период до 2030 года, обсудить перспективные направления научных исследований академий наук - членов ассоциации (АН Республики Таджикистан и ученых Китайской академии наук). Руководители академий наук подведут итоги деятельности научных советов МААН и определят задачи на перспективу.

"Особое внимание будет уделено опыту НАН Беларуси по поддержке молодых ученых для использования в деятельности МААН. С докладом по данному вопросу выступит главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых Андрей Иванец", - отметили в пресс-службе НАН.

Также на заседании планируется обсудить вступление в МААН Монгольской академии наук в качестве полноправного члена и Академий наук провинций Хэйлунцзян и Шаньдун (КНР) в качестве ассоциированных членов.

Участники заседания посетят организации Академии наук Таджикистана, а также примут участие в Международной научной конференции "Роль молодых ученых в развитии науки, инноваций и технологий".

Международная ассоциация академий наук была создана 23 сентября 1993 года в Киеве. C 2017 года Национальная академия наук Беларуси выполняет функции базовой академии наук в организационном и методическом сопровождении МААН. Руководителем Международной ассоциации академий наук избран председатель президиума НАН Беларуси академик Владимир Гусаков. Высший руководящий орган Международной ассоциации академий наук - совет МААН. В ассоциацию входят 15 полноправных и 8 ассоциированных членов. В составе МААН действуют 19 научных советов.-0-