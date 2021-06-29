Опытно-демонстрационный центр в Брестском технопарке планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опытно-демонстрационный центр в Брестском научно-техническом парке планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году, заявил сегодня первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь на секции "Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства", которая проходит в режиме видео-конференц-связи на базе технопарка БНТУ "Политехник", передает корреспондент БЕЛТА.

С прошлого года Министерство экономики в партнерстве с ООН по промышленному сотрудничеству (ЮНИДО) реализует проект, предусматривающий создание пилотного опытно-демонстрационного центра развития смарт-индустрии на базе Брестского научно-технического парка. "Этот проект призван внести вклад в обеспечение перехода Беларуси к технологиям четвертой промышленной революции, достичь повышения уровня знаний о доступных технологиях смарт-индустрии, а также снизить барьеры и препятствия для внедрения данных технологий. С его помощью можно будет повысить квалификацию подготавливаемых специалистов и совершенствовать инфраструктурную базу для технологий четвертой промышленной революции", - отметил Юрий Чеботарь.

Он подчеркнул, что донором проекта выступила Россия. "Бюджет на первом этапе составил $1 млн, из которых $400 тыс. будут направлены на приобретение оборудования, реализующего концепцию четвертой промышленной революции. Ожидается, что ввод в действие опытно-демонстрационного центра в Бресте состоится в 2022 году. Создание и оснащение центра высокотехнологичным оборудованием будет содействовать обучению умному производству и инновациям, а также позволит проводить обучение специалистов из Брестской области", - подчеркнул первый замминистра.

"Мы также рассчитываем, что центр станет важной площадкой для сотрудничества с фондом "Сколково", а сам Брестский технопарк получит статус центра коммерциализации инноваций и будет выступать оператором "Сколково" в западном регионе Беларуси. В случае успеха проекта у нас есть намерения масштабировать его на два приграничных с Россией региона - Могилевскую и Витебскую области", - добавил Юрий Чеботарь.

По его словам, проект соглашения между Министерством экономики Беларуси и фондом "Сколково" о сотрудничестве в области инновационного, цифрового и кластерного развития сегодня находится на завершающей стадии. "Согласно ему ключевыми направлениями сотрудничества станут разработка и реализация совместных деловых и профессиональных инициатив в области инновационного и цифрового развития. Кроме того, внимание уделено реализации совместных программ обучения. Соглашение предусматривает предоставление возможностей для стартапов и инновационных компаний резидентов Беларуси пользоваться в "Сколково" сервисами экспертизы, информационной поддержки продвижения на рынке поиска партнеров для размещения заказов, а также поиска потребителей в проектах коммерциализации среди индустриальных партнеров фонда", - продолжил первый замминистра.

"Мы рассчитываем, опираясь на уникальный опыт фонда и потенциал белорусских инновационных компаний и технопарков, найти точки сопряжения при реализации резидентами Беларуси пилотных проектов в сфере цифрового развития двух стран. Сегодня нашим государствам нужны сопрягающие инновационный и производственный потенциалы. Надо идти и дальше по пути реализации совместных проектов. Наша совместная работа на форуме будет способствовать укреплению экономических взаимоотношений и станет значимым шагом на пути интеграции сторон в рамках проекта Союзного государства", - уверен Юрий Чеботарь.

С 2019 года Министерство экономики в инициативном порядке реализует серию проектов международного сотрудничества в отношении создания инфраструктуры поддержки развития смарт-индустрии в Беларуси. "Для начала мы выполнили комплекс работ по оценке готовности цифровой трансформации национальной экономики, включая ее в реальный сектор. Ключевым результатом выполнения проекта стали рекомендации, предусматривающие разработку стратегии, направленную на сотрудничество крупных производственных компаний с субъектами малого и среднего предпринимательства. Были внедрены также новые инструменты государственной поддержки цифровой трансформации организаций реального сектора экономики", - сказал он.

"Данная работа была проведена с поддержкой программы обмена знаниями с Республикой Корея. С 2020 года по данной программе оказывается консультационная поддержка при реализации пилотного проекта цифровой трансформации машиностроительного предприятия. Планируется, что полученные результаты и рекомендации будут использованы для организации цифровой трансформации предприятий машиностроительного комплекса всей нашей страны", - констатировал Юрий Чеботарь.

На данной секции рассматриваются ключевые подходы к формированию единого научно-технологического пространства Беларуси и России, в том числе вопросы реализации совместных научно-технических проектов, отраслевые и региональные аспекты инновационного сотрудничества двух стран, преимущества и угрозы, связанные с применением цифровых технологий. В ее работе принимают участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, банков, коммерческих компаний, общественных объединений, интеграционных структур. Кроме того, во время ее работы планируется подписать коммерческие контракты на сумму свыше $35 млн.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал сегодня и пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.-0-