24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опытно-промышленную серию антиковидного препарата на основе плазмы крови выпустят в январе 2021 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии Федор Карпенко.

"Продолжается научная разработка антиковидного иммуноглобулина. Лабораторные образцы уже есть. В начале января ожидается получение опытно-промышленной серии, которая должна будет пройти все необходимые доклинические исследования по изучению стабильности, эффективности и безопасности", - сказал Федор Карпенко.

Дополнительно совместно с РНПЦ эпидемиологии и микробиологии будут проведены исследования по постановке реакции нейтрализации коронавируса SARS-Cov-2 для подтверждения эффективности произведенного лекарственного препарата против живой вирусной культуры.

Разработка опытно-промышленной серии ведется с середины декабря, в работу взяли 110 л иммунной плазмы с высоким титром антител, которая была заготовлена в августе. Все это время она находилась на карантинизации. Из этого количества плазмы планируется получить около 300 доз антиковидного иммуноглобулина для проведения всех мероприятий по контролю качества.

Как ожидается, по сравнению с плазмой, которую сейчас используют в лечении пациентов с COVID-19, антиковидный иммуноглобулин будет более эффективен, поскольку при производстве лекарственного средства происходит концентрация иммуноглобулинов. Более того, препарат будет иметь минимальное количество противопоказаний.-0-