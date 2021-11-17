Опытные инвесторы выбирают Minsk World! Комплекс презентовали на международной выставке в Москве

Многофункциональный комплекс Minsk World - перспективный развивающийся проект европейского уровня, который неоднократно получал высокие оценки зарубежных инвесторов. Специалисты убеждены: сейчас лучшее время, чтобы вкладывать деньги в недвижимость в белорусской столице.
Белорусы уже давно по достоинству оценили объект. Качество строительства, выгодные цены и характеристики комплекса Minsk World делают его идеальным объектом для инвестиций. Именно поэтому проект вызвал интерес у посетителей международной выставки зарубежной недвижимости Moscow International Property Show, которая накануне прошла в Москве.
Показатели мероприятия впечатляют: более 4 тысяч потенциальных покупателей, 30 направлений и 80 участников, среди которых не только крупнейшие застройщики и агентства зарубежной недвижимости, но и финансово-инвестиционные компании. Многие из них заинтересовались многофункциональным комплексом Minsk World.
Чем проект привлекает инвесторов? Прежде всего, это развитая социальная инфраструктура и транспортная доступность. При возведении применяется концепция "15-минутного города", а это значит, что в пешей доступности здесь будут школы и детские сады, взрослая и детская поликлиника, торговые центры и магазины. Подобная инфраструктура в пешей доступности есть не во всех мегаполисах.
Стоит отметить, что в каждом доме есть дизайнерские лобби со стойкой консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой, панорамные окна и квартиры свободной планировки, скоростные лифты OTIS, многие из которых - панорамные. В каждом дворе - детские и спортивные площадки!
Для многих горожан комфорт такого уровня - невиданная роскошь, о которой приходится только мечтать. В Minsk World мечты становятся реальностью!
Например, москвич Сергей Горбушин приезжал в Минск вместе с женой, чтобы лично оценить все характеристики комплекса. Супруги остались довольны.
"Комплекс хорошо расположен, все близко и удобно. Мне особенно понравилось то, что много спортивных зон - теннисные корты, баскетбольные площадки, а еще детские площадки. Преимущества впечатлили, поэтому заинтересовались инвестициями в ваш комплекс", - рассказал Сергей.
Опытные инвесторы давно заметили потенциал многофункционального комплекса и без сомнения вкладывают деньги не только в жилую, но и коммерческую недвижимость. Например, Лидия Лутовинова - инвестор со стажем, у нее уже есть недвижимость в Испании. Недавно она приобрела апартаменты в Минске, а теперь присматривается к коммерческой недвижимости здесь же. Выгоду от такой сделки можно оценить невооруженным глазом.
"Красивый проект, я буквально влюбилась в него с первого взгляда. Теперь мне сделали предложение по коммерческой недвижимости, и оно меня реально заинтересовало, потому что в сравнении с московскими ценами прайс гораздо ниже. Я думаю, что и аренда здесь будет интересная, потому что проект действительно перспективный", - убеждена Лидия.
Коммерческие помещения находятся на первых этажах большинства домов комплекса. Это позволяет решить сразу несколько задач. Прежде всего, обеспечить высокий уровень комфорта для жильцов, которые за пару минут могут спуститься в парикмахерскую, булочную или аптеку и получить все необходимые услуги. Кроме того, такое решение создает условия для развития локального бизнеса и создания новых рабочих мест, что, в свою очередь, позитивно влияет на экономику страны в целом.
Как и строительство Международного финансового центра Minsk World, где планируется создать сотни рабочих мест для белорусов и иностранных граждан.
Потенциал комплекса подчеркивают все представители сферы недвижимости. И предлагают свои варианты сотрудничества. Например, заместитель директора сети отелей Azimut Татьяна Белова целенаправленно пришла на стенд Minsk World в рамках выставки:
"Этот проект мы знаем и пристально следим за его реализацией. Было очень важно пообщаться на предмет открытия нашего объекта в Минске в рамках комплекса. Отель может стать хорошим дополнением проекта, в котором реализуется много сегментов недвижимости" , - уверена она.
Выставка Moscow International Property Show - отличная возможность продемонстрировать инвестиционный потенциал многофункционального комплекса Minsk World , рассказать нашим соседям о его возможностях, найти новые пути развития и форматы взаимодействия. У этого престижного проекта есть все данные, чтобы стать новым драйвером экономического роста в регионе. И прошедшее мероприятие в Москве - еще одно подтверждение этому!
А пока инвесторы оценивают комплекс в рамках различных выставок, у белорусов есть возможность лично изучить все преимущества, получить консультацию и выбрать лучшую недвижимость для жизни и инвестиций.
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