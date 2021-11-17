Опытные инвесторы выбирают Minsk World! Комплекс презентовали на международной выставке в Москве

Многофункциональный комплекс Minsk World - перспективный развивающийся проект европейского уровня, который неоднократно получал высокие оценки зарубежных инвесторов. Специалисты убеждены: сейчас лучшее время, чтобы вкладывать деньги в недвижимость в белорусской столице.

Белорусы уже давно по достоинству оценили объект. Качество строительства, выгодные цены и характеристики комплекса Minsk World делают его идеальным объектом для инвестиций. Именно поэтому проект вызвал интерес у посетителей международной выставки зарубежной недвижимости Moscow International Property Show, которая накануне прошла в Москве.

Показатели мероприятия впечатляют: более 4 тысяч потенциальных покупателей, 30 направлений и 80 участников, среди которых не только крупнейшие застройщики и агентства зарубежной недвижимости, но и финансово-инвестиционные компании. Многие из них заинтересовались многофункциональным комплексом Minsk World.

Стенд комплекса Minsk World пользуется популярностью у посетителей

Чем проект привлекает инвесторов? Прежде всего, это развитая социальная инфраструктура и транспортная доступность. При возведении применяется концепция "15-минутного города", а это значит, что в пешей доступности здесь будут школы и детские сады, взрослая и детская поликлиника, торговые центры и магазины. Подобная инфраструктура в пешей доступности есть не во всех мегаполисах.

Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр

Идеальное место для бизнеса и инвестиций

Стоит отметить, что в каждом доме есть дизайнерские лобби со стойкой консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой, панорамные окна и квартиры свободной планировки, скоростные лифты OTIS, многие из которых - панорамные. В каждом дворе - детские и спортивные площадки!

Для многих горожан комфорт такого уровня - невиданная роскошь, о которой приходится только мечтать. В Minsk World мечты становятся реальностью!

Москвичам Minsk World очень нравится!

Например, москвич Сергей Горбушин приезжал в Минск вместе с женой, чтобы лично оценить все характеристики комплекса. Супруги остались довольны.

"Комплекс хорошо расположен, все близко и удобно. Мне особенно понравилось то, что много спортивных зон - теннисные корты, баскетбольные площадки, а еще детские площадки. Преимущества впечатлили, поэтому заинтересовались инвестициями в ваш комплекс", - рассказал Сергей.

Лидия Лутовинова – инвестор со стажем

Опытные инвесторы давно заметили потенциал многофункционального комплекса и без сомнения вкладывают деньги не только в жилую, но и коммерческую недвижимость. Например, Лидия Лутовинова - инвестор со стажем, у нее уже есть недвижимость в Испании. Недавно она приобрела апартаменты в Минске, а теперь присматривается к коммерческой недвижимости здесь же. Выгоду от такой сделки можно оценить невооруженным глазом.

"Красивый проект, я буквально влюбилась в него с первого взгляда. Теперь мне сделали предложение по коммерческой недвижимости, и оно меня реально заинтересовало, потому что в сравнении с московскими ценами прайс гораздо ниже. Я думаю, что и аренда здесь будет интересная, потому что проект действительно перспективный", - убеждена Лидия.

Выставка зарубежной недвижимости – одна из самых престижных в Москве

Коммерческие помещения находятся на первых этажах большинства домов комплекса. Это позволяет решить сразу несколько задач. Прежде всего, обеспечить высокий уровень комфорта для жильцов, которые за пару минут могут спуститься в парикмахерскую, булочную или аптеку и получить все необходимые услуги. Кроме того, такое решение создает условия для развития локального бизнеса и создания новых рабочих мест, что, в свою очередь, позитивно влияет на экономику страны в целом.

Как и строительство Международного финансового центра Minsk World, где планируется создать сотни рабочих мест для белорусов и иностранных граждан.

Татьяна Белова пришла на выставку, чтобы предложить сотрудничество

Потенциал комплекса подчеркивают все представители сферы недвижимости. И предлагают свои варианты сотрудничества. Например, заместитель директора сети отелей Azimut Татьяна Белова целенаправленно пришла на стенд Minsk World в рамках выставки:

"Этот проект мы знаем и пристально следим за его реализацией. Было очень важно пообщаться на предмет открытия нашего объекта в Минске в рамках комплекса. Отель может стать хорошим дополнением проекта, в котором реализуется много сегментов недвижимости" , - уверена она.

Moscow International Property Show – отличная возможность показать потенциал комплекса

Выставка Moscow International Property Show - отличная возможность продемонстрировать инвестиционный потенциал многофункционального комплекса Minsk World , рассказать нашим соседям о его возможностях, найти новые пути развития и форматы взаимодействия. У этого престижного проекта есть все данные, чтобы стать новым драйвером экономического роста в регионе. И прошедшее мероприятие в Москве - еще одно подтверждение этому!

А пока инвесторы оценивают комплекс в рамках различных выставок, у белорусов есть возможность лично изучить все преимущества, получить консультацию и выбрать лучшую недвижимость для жизни и инвестиций.

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