Опытные психологи и социальные педагоги проведут 16 мастер-классов на международном фестивале в БГУ

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный научно-практический фестиваль "Инновационные социально-психологические технологии: от теории к практике" пройдет 20 ноября в онлайн-формате в Белорусском государственном университете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками мероприятия станут около 100 студентов, преподавателей, ученых, практикующих психологов и социальных педагогов из Беларуси, России, Израиля.

Всего в программе заявлено 16 практико-ориентированных мастер-классов, которые проведут опытные психологи и специалисты в области социальной работы. Эксперты расскажут о применении практических упражнений и обучат специальным технологиям для работы с клиентскими случаями. Среди актуальных тем - "Семейная медиация как технология оказания помощи семье", "Социально-психологическая реабилитация студентов: супервизия", "Методы экзистенциальной терапии и коучинга в работе с тревожными расстройствами", "Коррекция поведения и обучение навыкам детей с особенностями психофизического развития", "Нейрофизиология агрессивного поведения".

По результатам работы фестиваля будет издан электронный сборник материалов и размещен в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором научно-практического мероприятия выступает факультет философии и социальных наук БГУ.-0-