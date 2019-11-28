Оранжевый уровень опасности из-за гололеда и тумана объявлен в Беларуси

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды предупреждает о неблагоприятном погодном явлении, объявлен оранжевый уровень опасности. Такая информация размещена в Telegram-канале Белгидромета, сообщает БЕЛТА.

Сегодня гололеды, наблюдающиеся в центральных районах республики, распространятся на восточную часть страны и сохранятся до 10.00-11.00 29 ноября. На дорогах ожидается гололедица. В юго-западных и центральных районах ожидается туман при видимости 100-500 м, он сохранится в течение ночи.

Согласно прогнозу, в Минске гололед сохранится в первую половину ночи 29 ноября. В городе ожидается туман при видимости 100-500 м, который сохранится ночью.-0-

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