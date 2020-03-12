12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 13 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах страны, днем местами пройдут кратковременные дождь и мокрый снег. Ветер западный 6-11 м/с, на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, ночью и утром по северу - 21-24 м/с, в отдельных районах Витебской области порывы усилятся до 25 м/с.

Температура воздуха ночью будет от минус 1 до плюс 5 градусов, днем - 5-11 градусов со знаком плюс.

В субботу ночью по западу, утром и днем на большей части территории также ожидается сильный ветер - до 15-22 м/с.-0-

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