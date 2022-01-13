Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 14 января

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 14 января из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно, днем с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Утром и днем во многих районах ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью местами возможен слабый туман, по востоку слабый гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с, днем местами до 21-24 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем - 1-7 градусов тепла.-0-

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