5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 6 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-восточной части страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы местами возможны грозы. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем во многих районах - до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля. Днем будет 15-21 градус тепла, по югу - до плюс 23.-0-
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