5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 6 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью местами, днем во многих районах порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 2-7 градусов. Днем воздух прогреется до 5-11.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь